Anche Mercedes-Benz ha il suo monopattino elettrico

Diverse marche automobilistiche ormai sono entrate nel crescente mercato dei monopattini elettrici, una sfida al futuro della mobilità urbana sostenibile. Seat, Volkswagen, Audi, Skoda e Hyundai sono alcune delle Case Automobilistiche scese in campo per facilitare i brevi spostamenti in città. L’ultima ad aggiungersi alla lista, in Italia, è Mercedes-Benz, con la divisione Trucks che ha proposto il suo Ninebot Segway ES2.

20 km di autonomia e una velocità massima di 25 km/h, sono le performance del nuovo monopattino elettrico firmato Mercedes, in linea con i valori medi della concorrenza. Si può ricaricare facilmente e si può trasportare all’interno della cabina di un camion, o in auto. In questo caso quindi, Mercedes offre la sua soluzione come aiuto ai guidatori per gli spostamenti brevi, un target ribattezzato “Ultimo chilometro” per affrontare magari i percorsi all’interno delle zone della città chiuse al traffico. Utile soprattutto per le ultime operazioni di consegna di piccoli prodotti. SI arriva con l’auto o con il camion fino al varco e si prosegue facilmente con il monopattino fino a destinazione.