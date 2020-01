Al CES 2020 l’impianto stereo senza casse di Continental

In combinazione con la tecnologia AMBEO Mobility di Sennheiser, il progetto promette una riproduzione del suono 3D avvolgente e iper-vivido. Rispetto ai sistemi audio convenzionali, l’Ac2ated Sound – cisì è stato battezzato – consente una riduzione di peso e di ingombro per un sistema audio che non solo riproduce il sound con la massima qualità, ma è anche perfettamente adatto ai veicoli elettrici, dove il risparmio di spazio e peso è una priorità assoluta.

Smart e sostenibile

Helmut Matschi, membro del Board and Head of the business area Vehicle Networking and Information di Continental, ha spiegato:

“Per realizzare Ac2ated Sound abbiamo ingaggiato gli esperti più autorevoli provenienti dai settori dell’audio, dell’infotainment e del design delle auto. In Sennheiser abbiamo trovato un leader dal know-how eccellente nel mondo dell’audio che ci ha aiutato a migliorare ulteriormente il nostro sistema pionieristico. Insieme, abbiamo sviluppato un sistema audioche riproduce un suono eccezionale senza supporti fisici. Inoltre, Ac2ated Sound riduce lo spazio e il peso dei veicoli. In Continental, anche questo è sostenibilità ed è musica per le nostre orecchie “.

Qualsiasi materiale diventa un amplificatore

Il co-CEO di Sennheiser, Danile Sennheiser, ha aggiunto:

“Le nostre soluzioni audio AMBEO offrono la massima qualità in termini di acquisizione, elaborazione e riproduzione del suono. Fondamentalmente, la capacità di godere di un suono coinvolgente e mozzafiato non richiede fonti audio 3D specifiche: l’algoritmo di AMBEO Mobility può trasformare qualsiasi materiale stereo in un’esperienza di ascolto immersiva. Analizzando in modo intelligente il contenuto, l’algoritmo brevettato remixa il suono per fornire un’esperienza emozionale, proiettando l’ascoltatore all’interno del brano musicale”.

L’abitacolo come la cassa di risonanza di un violino

Per trasformare il veicolo in uno strumento musicale ispirato alla tecnologia dei classici strumenti a corda, che utilizzano la cassa in legno come camera di risonanza, appositi dispositivi inviano stimoli ai diversi rivestimenti dell’abitacolo tra cuicruscotto, i pannelli delle portiere, il rivestimento superiore e il ripiano posteriore riproducendo diverse gamme di frequenza. . Il risultato è un’esperienza di ascolto estremamente naturale per i passeggeri che si sentono come se fossero seduti in una sala da concerto circondati dalla musica. Almeno secondo quanto promesso da Continental. Inoltre, rispetto ai sistemi di speaker convenzionali, questo pioneristico progetto ha un peso e un volume di ingombro significativamente ridotti. E inoltre, utilizzando superfici già esistenti, Ac2ated Sound occupa dal 75% al 90% di spazio in meno.