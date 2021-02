Volvo, la tecnologia sigla per sigla

La tecnologia presente a bordo delle auto Volvo è focalizzata soprattutto sull’offrire la massima sicurezza al guidatore e ai passeggeri ma non mancano dispositivi di assistenza alla guida con nomi dal significato spesso incomprensibile. Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Casa svedese.

A

ABS

L’ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

ACC

La sigla ACC (acronimo di Adaptive Cruise Control) indica il cruise control adattivo.

Advanced Air Cleaner

Il sistema Advanced Air Cleaner è un depuratore dell’aria completamente automatico che cattura contaminanti sotto forma di particolato aeroportato e gas di scarico nel filtro dell’abitacolo.

AVAS

AVAS (acronimo di Audible Vehicle Alert System) è un segnalatore acustico esterno a bassa velocità attivo fino a 20 km/h) presente sulle Volvo Recharge

AWD

La sigla AWD indica le Volvo a trazione integrale.

B

BLIS

Il BLIS (acronimo di Blind Spot Information System) è il monitoraggio dell’angolo cieco.

C

Care Key

La funzione Care Key permette di impostare un inferiore limite di velocità alla vettura e include una chiave telecomando color arancione (in aggiunta a quella in dotazione color antracite) che consente di guidare entro i suddetti parametri.

City Safety

Il sistema diurno e notturno City Safety di rilevazione di veicoli, ciclisti, pedoni e grandi animali, con avviso anticollisione e frenata automatica a tutte le velocità, è in grado di evitare una collisione a velocità relative fino a 60 km/h. Include: funzione di rilevamento e frenata automatica in caso di veicoli provenienti frontalmente negli incroci, supporto alla sterzata di emergenza attivo fra i 50 e i 100 km/h per evitare l’ostacolo nel modo più efficace e sicuro possibile e attivazione della frenata automatica anche per ridurre le conseguenze di collisioni con veicoli che sopraggiungono in senso opposto.

Connected Safety

Il sistema Connected Safety include l’Hazard Light Alert e lo Slippery Road Alert.

Corner Traction Control

Il Corner Traction Control compensa la sottosterzata e aumenta l’accelerazione in curva, senza slittamento delle ruote interne, ad esempio quando si entra in autostrada da una rampa per raggiungere rapidamente la velocità del traffico.

Cross Traffic Alert

Il Cross Traffic Alert con frenata automatica informa il guidatore di veicoli, pedoni e ciclisti in arrivo posteriormente ai lati della vettura (ad esempio in uscita in retromarcia da un parcheggio senza visibilità laterale). Se il guidatore non interviene la vettura frena automaticamente.

D

DAB

Il termine DAB (acronimo di Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

DAC

Il sistema DAC (acronimo di Driver Alert Control) è in grado di rilevare la stanchezza del conducente e segnalare la necessità di fare una pausa tramite un avviso acustico e un messaggio nel quadro strumenti.

Distance Alert

La funzione Distance Alert oltre i 30 km/h informa se la distanza di sicurezza dal veicolo che precede è inferiore a quella preimpostata.

Drive Mode

Il sistema Drive Mode permette di selezionare diverse modalità di guida.

E

eAWD

La sigla eAWD è usata da Volvo per indicare i modelli a trazione integrale ibridi plug-in.

EBL

Il sistema EBL (acronimo di Emergency Brake Lights) attiva le luci di frenata in modalità lampeggiante in caso di frenata di emergenza, sostituite sotto i 10 km/h dall’accensione degli indicatori di direzione.

ESC

L’ESC (acronimo di Electronic Stability Control) non è altro che il controllo di stabilità.

F

Four-C

La sigla Four-C è usata da Volvo per indicare il telaio a controllo attivo.

H

Hazard Light Alert

Il sistema Hazard Light Alert Volvo in caso di attivazione delle quattro frecce segnala la situazione di pericolo alle altre Volvo vicine e connesse tramite “cloud”. Voceversa si è avvisati in caso altri conducenti nelle vicinanze attivino le quattro frecce.

Hill Start Assist

L’Hill Start Assist non è altro che l’ausilio alla partenza in salita.

Home Safe Lighting

Con il termine Home Safe Lighting Volvo indica l’accensione dei fari anteriori a tempo.

I

IC

La sigla IC (acronimo di Inflatable Curtain) indica gli airbag ai finestrini laterali per la protezione del capo e del collo dei passeggeri.

IDIS

IDIS (acronimo di Intelligent Driver Information System) è un sistema per la gestione delle informazioni al conducente.

Intellisafe Surround

Il pacchetto Intellisafe Surround comprende: BLIS con Steer Assist, Rear Collision Warning & Mitigation e Cross Traffic Alert con frenata automatica.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

K

Keyless Drive

Il sistema Keyless Drive permette di accendere la vettura senza chiave/telecomando.

Keyless Entry

Il sistema Keyless Entry prevede l’apertura del veicolo con sensore di prossimità del telecomando.

L

Lane Keeping Aid

Il sistema Lane Keeping Aid interviene con leggere correzioni dello sterzo in caso di superamento delle linee di corsia.

O

Oncoming Lane Mitigation

L’Oncoming Lane Mitigation – attivo tra i 65 e i 140 km/h – aiuta il conducente ad evitare collisioni quando si effettua un sorpasso in presenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta.

P

Park Assist

Con il termine Park Assist Volvo indica i sensori di parcheggio.

Post Impact Braking

Con il termine Post Impact Braking Volvo indica la frenata automatica successiva a una collisione.

PPS

Il PPS (acronimo di Pedestrian Protection System) in caso di collisione con un pedone a velocità tra i 25 e i 50 km/h contribuisce a ridurre la gravità delle lesioni sollevando la parte posteriore del cofano.

R

Rear Collision Warning & Mitigation

Il sistema Rear Collision Warning & Mitigation, in caso di vettura ferma, attiva le quattro frecce e la frenata automatica se rileva il rischio di tamponamento.

Recharge

La sigla Recharge è usata da Volvo per identificare tutte le sue auto elettriche o ibride plug-in.

Road Sign Information

Il sistema Road Sign Information permette di visualizzare i cartelli stradali nel proprio quadro strumenti o tramite l’head-up display, se disponibile).

Run-Off Road Mitigation

Il sistema Run-Off Road Mitigation interviene sullo sterzo e sui freni per evitare l’uscita di strada. In caso fosse inevitabile l’uscita di strada protegge i passeggeri anteriori attraverso sedili anteriori con struttura in acciaio e con un dispositivo di assorbimento dei carichi verticali, pretensionatore pirotecnico delle cinture di sicurezza (o riavvolgimento elettrico se la vettura è dotata di IntelliSafe Surround) che mantiene i passeggeri al centro della seduta.

S

SIPS

Con la sigla SIPS (Side Impact Protection System) Volvo indica gli airbag laterali nei sedili anteriori.

Slippery Road Alert

Il sistema Slippery Road Alert nel caso in cui il conducente riceva sul proprio display l’avviso di strada con scarsa aderenza fornisce la stessa informazione tramite “cloud” agli altri veicoli Volvo connessi nelle vicinanze.

Smartphone integration

Lo Smartphone integration Volvo consente di accedere ad uno smartphone tramite il display.

Steer Assist

Il sistema Steer Assist rileva i veicoli in rapido avvicinamento nelle corsie laterali alla vettura; se il guidatore ignora l’avviso lampeggiante sullo specchietto esterno e si muove oltre la linea nella direzione del veicolo che sopraggiunge il sistema sterza leggermente per riportare la vettura all’interno della corsia.

T

TPMS

Il TPMS (acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

V

Visual Park Assist 360°

Il Visual Park Assist 360° permette di avere una visuale a 360 gradi attorno al veicolo fino alla velocità di 20 km/h.

Volvo On Call

Volvo On Call è un servizio telematico satellitare di emergenza.

W

WHIPS

La sigla WHIPS (Whiplash Protection System) è usata da Volvo per indicare il dispositivo integrato nei sedili anteriori per la protezione contro il colpo di frusta.