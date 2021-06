La Volkswagen Golf – arrivata all’ottava generazione – è una compatta disponibile a trazione anteriore o integrale offerta in due varianti di carrozzeria: cinque porte e station wagon (meglio nota come Variant). L’auto più amata di Wolfsburg ha beneficiato di un’iniezione di tecnologia in occasione del lancio dell’ultima serie.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “segmento C” tedesca.

Volkswagen Golf: la tecnologia sigla per sigla

4MOTION

La sigla 4MOTION indica le Volkswagen Golf a trazione integrale.

ACC

La sigla ACC (acronimo di Adaptive Cruise Control) è usata per identificare il cruise control adattivo.

ACT

Il sistema ACT (acronimo di Active Cylinder Technology) disattiva due cilindri su quattro quando la potenza richiesta non è elevata.

App-Connect

App-Connect è il sistema di connettività della Volkswagen Golf che permette di collegare il proprio smartphone alla vettura attraverso Android Auto o Apple CarPlay.

Auto Hold

La funzione Auto Hold impedisce – a vettura ferma o in fase di partenza – che il veicolo si sposti accidentalmente senza che il conducente sia costretto a tenere premuto il freno.

Car2X

La tecnologia Car2X aiuta a prevenire gli incidenti connettendo i veicoli fra loro e con le infrastrutture stradali.

City Emergency Brake

Il City Emergency Brake è la frenata automatica della Volkswagen Golf.

Coming Home e Leaving Home

La funzione Coming Home si attiva quando si scende dalla vettura e dopo un certo periodo spegne gli anabbaglianti, le luci integrate nei gusci degli specchietti retrovisori, le luci posteriori e l’illuminazione della targa. La funzione Leaving Home accende tutte le luci precedentemente citate quando il conducente apre il bloccaggio delle porte con il radiocomando.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting System) indica la radio digitale.

Digital Cockpit

Il Volkswagen Digital Cockpit è un cruscotto digitale.

DSG

Il DSG (acronimo di Direct-Shift Gearbox) è il cambio automatico a doppia frizione della Volkswagen Golf.

DSR

Il DSR (acronimo di Driver Steering Recommendation) è l’assistente di controsterzata.

eHYBRID

La sigla eHYBRID identifica le Volkswagen Golf ibride plug-in benzina non sportive.

Emergency Assist

L’Emergency Assist si attiva in caso di inattività del conducente: prima esorta il guidatore a riprendere la guida mediante segnali acustici, ottici e tattili (colpo di freni) e se continuano a non esserci reazioni mantiene il veicolo nella corsia di marcia, attiva i lampeggiatori di emergenza e il cruise control adattivo per ridurre costantemente la velocità fino al’arresto.

Emergency Call

Emergency Call è il sistema di chiamata d’emergenza.

ergoActive

I sedili ergonomici Volkswagen ergoActive prevedono 14 diverse modalità di regolazione e la funzione massaggio.

ESC

L’ESC non è altro che il controllo di stabilità.

eTSI

La sigla eTSI indica le Volkswagen Golf mild hybrid benzina.

Fatigue Detection

Il Fatigue Detection è il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore.

Front Assist

Il Front Assist è un sistema di controllo perimetrale.

GTD

La sigla GTD è usata da Volkswagen per identificare la versione sportiva turbodiesel della Golf.

GTE

La sigla GTE è usata da Volkswagen per identificare la versione sportiva ibrida plug-in benzina della Golf.

Lane Assist

Il Lane Assist avvisa il guidatore in caso di un’uscita o cambio di carreggiata involontario (senza l’utilizzo degli indicatori di direzione).

Light Assist

Il Light Assist è il sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti.

Multi Collision Brake

Il sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake ferma completamente il veicolo dopo un incidente per evitare danni ulteriori.

Natural Voice Control

Il termine Natural Voice Control viene usato per indicare i comandi vocali della Volkswagen Golf.

Park Assist

Il Park Assist è il sistema di parcheggio automatico della Volkswagen Golf.

Park Pilot

Il Park Pilot identifica i sensori di parcheggio anteriori e posteriori della Volkswagen Golf.

Rear Traffic Alert

Il Rear Traffic Alert – grazie a sensori installati nel paraurti posteriore – supporta il conducente nell’esecuzione di manovre di uscita dai parcheggi in retromarcia.

Rear View

Rear View è la telecamera per la retromarcia.

SCR

La tecnologia SCR (acronimo di Selective Catalytic Reduction) abbatte le emissioni di ossido di azoto sui motori turbodiesel mediante additivo AdBlue.

Side Assist Plus

Il Side Assist Plus è un assistente al cambio di corsia che monitora anche la presenza di eventuali ostacoli quando si esce da un parcheggio.

TDI

La sigla TDI identifica le Volkswagen Golf diesel.

TGI

La sigla TGI identifica le Volkswagen Golf a metano.

Tire Mobility Set

Il Tire Mobility Set è un kit di riparazione pneumatici.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

Traffic Jam Assist

Il Traffic Jam Assist è un sistema di assistenza alla guida che sterza, accelera e frena autonomamente quando il traffico si muove lentamente (fino a 60 km/h di velocità).

Travel Assist

Il Travel Assist è un sistema di assistenza alla guida in grado di accelerare autonomamente, di mantenere la vettura all’interno della corsia e la distanza dai veicoli che precedono e di cambiare corsia (se la strada è libera) quando si inserisce l’indicatore di direzione.

TSI

La sigla TSI (acronimo di Turbocharger Stratified Injection) viene usata su tutti i motori turbo benzina della Volkswagen Golf.

We Connect

We Connect è il pacchetto di servizi online Volkswagen.

XDS

Il differenziale elettronico a bloccaggio trasversale XDS impedisce il pattinamento della ruota interna alla curva migliorando la trazione e riducendo la tendenza al sottosterzo.