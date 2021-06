Viaggi all’estero, come guidare con il volante a destra in sicurezza?

Partire per un viaggio all’estero a bordo della propria auto significa avere la consapevolezza di dover rispettare le regole della Nazione che si intende visitare. Questo principio vale anche e soprattutto per il Codice della Strada che può variare di Nazione in Nazione.

Una delle differenze più evidenti che si possono affrontare nel corso di un viaggio all’estero riguarda il senso di marcia. Nei Paesi anglofoni ma anche in tante altre Nazioni in giro per il mondo, la guida è al contrario rispetto a quello che succede in Italia: significa che la carreggiata utilizzata è quella di sinistra e nelle automobili il volante è posizionato sulla parte destra, con il cambio (manuale o automatico) che si usa con la mano sinistra. Vediamo come comportarsi quando si viaggia all’estero in una Nazione con la guida al “contrario“.

Viaggi all’estero: come abituarsi alla guida con il volante a destra

Chiunque debba raggiungere uno dei Paesi in cui la guida è al “contrario”, sia per vacanza che per lavoro, ci sono dei consigli utili da seguire per non avere problemi, specialmente di fronte a una rotonda, il pericolo numero quando si deve guidare nel verso opposto.

Come prima cosa, il consiglio principale è quello di iniziare l’esperienza alla guida di auto con il volante a destra in strade poco trafficate: è importante prendere dimestichezza con il mezzo e il senso di marcia diverso a poco a poco. Si consiglia, dunque, di evitare gli ingorghi cittadini, preferendo una zona residenziale oppure delle strade di campagna meno trafficate.

Diventa essenziale non farsi prendere la mano: la situazione è nuova, quindi è meglio evitare sorpassi e manovre spericolate e ogni mossa che potrebbe costituire un pericolo già guidando nel senso di marcia più congeniale, figurarsi quando si è chiamati a farlo al contrario.

Guidare con il volante a destra: attenzione agli incroci e alle rotonde

Guidare nel senso opposto all’estero può rappresentare un pericolo se non si affronta la situazione con il giusto atteggiamento. Una delle cose più importanti da tenere a mente è quella di prestare particolare attenzione in prossimità degli incroci e delle rotonde.

Su strade extraurbane a più corsie, onde evitare alcun tipo di problemi, è sempre meglio prediligere la corsia di sinistra che pur essendo più lenta, sarà sicuramente più sicura. Da tenere sempre a mente, inoltre, che nel caso si debba dare la precedenza, bisognerà guardare prima a destra e poi a sinistra: la stessa cosa vale anche per i pedoni.

Le Nazioni dove si guida con il volante a destra

Sono diverse le Nazioni in tutto il mondo dove si guida sulla parte sinistra della carreggiata e con auto che hanno il volante a destra. Le più conosciute sono il Regno Unito, l’Australia e il Sudafrica, ma in tanti altri Paesi sparsi per tutti i continenti la guida è “al contrario”: di seguito l’elenco.