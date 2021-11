La Toyota Supra – arrivata alla quinta generazione – è una supercar giapponese a trazione posteriore ricca di tecnologia e piena di sigle strane spesso difficili da comprendere.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della coupé sportiva nipponica.

Toyota Supra: la tecnologia sigla per sigla

ABS

L’ABS è il sistema antibloccaggio dei freni.

ACC

La sigla ACC (acronimo di Adaptive Cruise Control) identifica il cruise control adattivo.

AHB

La sigla AHB (acronimo di Auto High Beam) identifica gli abbaglianti automatici.

AVS

La sigla AVS identifica le sospensioni adattive variabili della Toyota Supra.

BA

La sigla BA identifica la frenata assistita.

BSM

Il sistema BSM (acronimo di Blind Spot Monitor) è il rilevatore dell’angolo cieco.

DAB

DAB – acronimo di Digital Audio Broadcasting System – indica la radio digitale.

EBD

L’EBD – il ripartitore elettronico di frenata – regola elettronicamente la forza frenante applicata non solo alle ruote anteriori ma anche alle ruote interne ed esterne nel caso di frenata in curva o su una superficie con aderenza non omogenea.

HAC

L’HAC (acronimo di Hill start Assist Control) assiste durante le ripartenze in salita. Il sistema aziona automaticamente i freni delle 4 ruote per alcuni istanti, nel caso in cui il conducente lasci il pedale del freno, per evitare che il veicolo inizi a muoversi all’indietro.

LDW

L’LDW (acronimo di Lane Departure Warning) è l’avviso di superamento della corsia.

LSD

L’LSD è il differenziale a slittamento limitato Torsen bloccabile elettricamente.

PCS

Il PCS (acronimo di Pre-Collision System) è un sistema pre-collisione con riconoscimento pedoni e ciclisti.

RCTA

L’RCTA (acronimo di Rear Cross Traffic Alert) è l’avviso di presenza ostacoli posteriori con frenata automatica.

RECW

L’RECW (acronimo di Rear End Collision Warning) è un sistema di avviso collisione posteriore.

RSA

Il sistema RSA (acronimo di Road Sign Assist) riconosce i segnali stradali.

Smart Entry&Start

Il sistema Toyota Smart Entry&Start permette di aprire e avviare la vettura tenendo la chiave in tasca.

SRS

La sigla SRS (acronimo di Supplemental Restraint System) identifica il sistema di ritenuta supplementare – integrato alle cinture di sicurezza – che determina istantaneamente l’attivazione degli airbag attenuando l’impatto del conducente o del passeggero contro il volante o il cruscotto.

TFT

TFT (acronimo di Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall’esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

TRC

Il TRC non è altro che il controllo della trazione.

VSC

Il VSC non è altro che il controllo della stabilità del veicolo: controlla automaticamente la forza frenante e la potenza erogata dal motore per impedire lo slittamento in curva sulle strade sdrucciolevoli o durante una brusca sterzata.