La Toyota RAV4 – arrivata alla quinta generazione – è una SUV media apprezzatissima dagli automobilisti italiani: la crossover nipponica – ricca di tecnologia – ha saputo conquistare il pubblico grazie all’affidabilità e alla tecnologia ibrida (full o plug-in).

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici dell’ecologica Sport Utility nipponica.

Toyota RAV4: la tecnologia sigla per sigla

AHB

La sigla AHB (acronimo di Auto High Beam) identifica gli abbaglianti automatici.

ASL

L’ASL (acronimo di Adaptive Speed Limiter) è il limitatore di velocità intelligente.

AWD-i

La sigla AWD-i è usata per identificare le Toyota RAV4 a trazione integrale.

BA

Il BA (acronimo di Brake Assist) è l’assistente alle frenate di emergenza.

BSM

Il sistema BSM (acronimo di Blind Spot Monitor) è il rilevatore dell’angolo cieco.

Drive Mode Select

Il Drive Mode Select della Toyota RAV4 prevede diverse modalità di guida su asfalto.

EBD

L’EBD è il ripartitore elettronico della forza frenante: il sistema regola elettronicamente la forza frenante applicata non solo alle ruote anteriori e posteriori (come una tradizionale valvola di ripartizione della frenata) ma anche a quelle interne ed esterne in caso di frenata in curva o su una superficie con aderenza non omogenea. Applicando una forza frenante maggiore sulle ruote che in quel momento hanno un maggior limite di aderenza (quelle anteriori e quelle esterne nel caso di frenata in curva, o comunque quelle che rotolano su una superficie con maggior aderenza), l’EBD riduce gli spazi di frenata e mantiene la stabilità del mezzo anche in caso di brusche manovre in curva e in frenata.

EPB

L’EPB è il freno di stazionamento elettrico.

EPS

L’EPS (acronimo di Electronic Power Steering) è il servosterzo elettrico ad assistenza variabile.

HAC

L’HAC (acronimo di Hill start Assist Control) è l’assistente alle ripartenze in salita.

i-ACC

L’i-ACC (acronimo di Intelligent Adaptive Cruise Control) della Toyota RAV4 è un cruise control adattivo Full Range con Stop&Go.

ICS

La sigla ICS (acronimo di Intelligent Clearance Sonar) identifica i sensori di parcheggio con frenata automatica anticollisione.

Isofix

Isofix è un sistema di fissaggio universale e standard dei seggiolini per bambini.

LTA

L’LTA (acronimo di Lane Trace Assist) è un sistema di mantenimento attivo della corsia.

PCS

Il PCS (acronimo di Pre-Collision System) è un sistema pre-collisione con riconoscimento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti.

PVM

IL PVM (acronimo di Panoramic View Monitor) combina le immagini catturate da quattro telecamere per creare una visuale 3D a 360° di tutto ciò che circonda l’auto.

RCTA-B

Il Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) è l’avviso di presenza ostacoli posteriori con frenata automatica.

RSA

Il sistema RSA (acronimo di Road Sign Assist) riconosce i segnali stradali.

Smart Rear View Mirror

Lo Smart Rear View Mirror è uno specchietto retrovisore con schermo e telecamera integrata sul lunotto.

SRS

L’SRS (acronimo di Supplemental Restraint System) è il sistema di ritenuta supplementare degli airbag: in caso di collisione determina istantaneamente l’attivazione dei cuscini attenuando l’impatto del conducente o del passeggero contro il volante o il cruscotto.

Toyota Touch

Toyota Touch è il sistema multimediale della RAV4.

TRC

Il TRC non è altro che il controllo della trazione.

TSC

Il TSC è il controllo elettronico del rimorchio.

VSC+

La sigla VSC+ identifica il controllo elettronico della stabilità.