Top Tether: cos’è e a cosa serve

Il Top Tether è un elemento chiave di molti seggiolini Isofix.

Di seguito troverete una guida completa al Top Tether: tutto quello che c’è da sapere sul terzo aggancio presente su molti seggiolini Isofix moderni.

Cos’è il Top Tether?

Il Top Tether è una cinghia di stabilizzazione presente sul seggiolino Isofix universale – chiamato così perché compatibile con tutte le auto prodotte dal 2013, anno in cui l’attacco Top Tether è diventato obbligatorio – che va agganciata al punto di ancoraggio.

A cosa serve il Top Tether?

Il Top Tether non è altro che il terzo punto di aggancio dei seggiolini Isofix universali (in aggiunta ai due ganci tradizionali montati tra lo schienale e l’area di seduta collegati alla scocca obbligatori dal 2006 su tutte le auto) che ha il compito di impedire il ribaltamento del sistema di ritenuta. Sui seggiolini semi-universali il Top Tether è rimpiazzato dal piede di supporto (anche noto come staffa).

Dove si aggancia la cinghia Top Tether?

Dipende dall’auto: solitamente l’aggancio Top Tether (indicato dal simbolo di un’ancora) si trova dietro il sedile posteriore.