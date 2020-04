I limiti di velocità esistono e vanno rispettati: per ridurre il rischio di incidenti e per evitare di prendere multe.

Quando gli Autovelox calcolano la velocità del trasgressore tengono conto della tolleranza, che consente agli automobilisti di “sgarrare” di qualche km/h senza incorrere in sanzioni.

Cosa si intende con tolleranza?

Secondo il regolamento dell’art. 142 del Codice della Strada le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità “devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”.

Tutti i limiti di velocità in Italia

Strade urbane: 50 km/h

Strade urbane di scorrimento: 70 km/h (il limite di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento vale se la strada è stata oggetto di apposita delibera della Giunta Comunale e se esiste apposita segnaletica)

Strade extraurbane secondarie: 90 km/h

Strade extraurbane principali: 110 km/h (una strada extraurbana, per poter avere il limite massimo di velocità di 110 km/h non solo deve rispondere a tutte le caratteristiche strutturali e funzionali indicate dall’art. 2 comma 2, lettera B del Codice, ma deve essere stata oggetto di espressa delibera. In mancanza il limite di velocità è di 90 km/h).

Autostrade: 130 km/h (in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non potrà superare i 110 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali)

Tolleranze e limiti di velocità: l’elenco completo

Limite di 130 km/h: fino a 136 km/h

Non oltre 10 km/h: fino a 147 km/h

Oltre 10 e non oltre 40 km/h: fino a 178 km/h

Oltre 40 e non oltre 60 km/h: fino a 200 km/h

Oltre 60 km/h: oltre 200 km/h

Limite di 110 km/h: fino a 115 km/h

Non oltre 10 km/h: fino a 126 km/h

Oltre 10 e non oltre 40 km/h: fino a 157 km/h

Oltre 40 e non oltre 60 km/h: fino a 178 km/h

Oltre 60 km/h: oltre 178 km/h

Limite di 90 km/h: fino a 95 km/h

Non oltre 10 km/h: fino a 105 km/h

Oltre 10 e non oltre 40 km/h: fino a 136 km/h

Oltre 40 e non oltre 60 km/h: fino a 157 km/h

Oltre 60 km/h: oltre 157 km/h

Limite di 50 km/h: fino a 55 km/h

Non oltre 10 km/h: fino a 65 km/h

Oltre 10 e non oltre 40 km/h: fino a 95 km/h

Oltre 40 e non oltre 60 km/h: finoa 115 km/h

Oltre 60 km/h: oltre 115 km/h

Tutte le multe per chi supera i limiti di velocità

Non oltre 10 km/h: da euro 42 a euro 173

Oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h: da euro 173 a euro 695 e decurtazione di 3 punti sulla patente

Oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h: da euro 544 a euro 2.174, decurtazione di 6 punti sulla patente e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

Oltre 60 km/h: da euro 847 a euro 3.389, decurtazione di 10 punti sulla patente e sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.

Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione viene commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.