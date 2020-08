Come togliere la resina dalla carrozzeria in maniera veloce e pulita

Quante volte è capitato che, parcheggiando l’auto sotto degli alberi alla ricerca di ombra e frescura e ritrovarla, dopo qualche ora, coperta dalla resina. Un problema che non va assolutamente sottovalutato: se non si interviene prontamente, si corre il rischio che si solidifichi rendendola impossibile (o quasi) da rimuovere.

Anche quando è fresca, però, bisogna sempre fare attenzione a come togliere la resina: il pericolo di graffiare la carrozzeria in maniera irrimediabile è infatti sempre dietro l’angolo. Inoltre, più tempo impiegheremo per togliere la resina dall’auto, maggiori le possibilità che la sostanza ossidi, lasciando così una chiazza indelebile sull’auto.

Fortunatamente, però, alcuni trucchi permettono di rimediare alla resina sulla carrozzeria in maniera veloce e pulita. Servirà ovviamente molta attenzione e una buona dose di pazienza ma, al termine del lavoro, non si potrà essere non soddisfatti del risultato ottenuto.

Cosa serve per togliere la resina dalla carrozzeria

I trucchi per eliminare le tracce di resina dall’auto senza graffiare la vernice e senza lasciare aloni sono molteplici. A seconda di quello che si decide di utilizzare potrebbe essere necessario:

Benzina;

Olio da cucina;

Prodotti a base di silicone.

In tutti e tre i casi, comunque, si deve avere a portata di mano un panno morbido, possibilmente di daino. Nella maniera più assoluta si deve evitare di utilizzare una pezza abrasiva (tipo le spugne per lavare i piatti): anche se può sembrare più efficace sulle gocce di resina più dure, avrà effetti deleteri sulla vernice e su altri trattamenti della carrozzeria. Insomma, la soluzione può essere più dannosa del problema stesso.

Come pulire l’auto dalla resina

I tre prodotti elencati in precedenza consentono di pulire la carrozzeria sporca di resina in maniera non aggressiva ed efficace. Si tratta di tre metodi estremamente semplici e, cosa da non sottovalutare, economica. La metodologia è più o meno sempre la stessa, anche se tra un trucco e l’altro ci sono alcune differenze sostanziali.