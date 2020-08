Motori: tutte le tipologie

Di seguito troverete una guida completa a tutte le tipologie di motori per automobili in commercio: tutto quello che c’è da sapere sulle unità che spingono le nostre amate quattro ruote.

Consigliato a: chi percorre viaggi brevi in città e guida di rado in autostrada.

Consigliato a: chi percorre oltre 20.000 km all’anno, guida raramente in città e compie spesso viaggi lunghi in autostrada.

Motore a metano

Il motore a metano consente di risparmiare dal benzinaio e e di rispettare l’ambiente grazie a emissioni contenute. Un propulsore efficiente e sicuro alimentato da un carburante che viene immagazzinato nel serbatoio in forma gassosa e non liquida (in questo modo, in caso di fuoriuscita, si disperde molto velocemente senza pericoli di autocombustione).

Consigliato a: chi ha un distributore a portata di mano.