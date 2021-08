Perché è i tappi sulle valvole degli pneumatici sono importanti?

I tappi delle valvole delle gomme dell’auto sono elementi molto piccoli ma in realtà di fondamentale importanza. Hanno bisogno di cura e attenzione, come ogni altra parte dello pneumatico. I tappi infatti sono rilevanti sia per quanto riguarda l’ordine e la pulizia, sia (e soprattutto) per quanto concerne la sicurezza del veicolo.

Tappi delle valvole delle gomme auto: cosa succede se non si usano?

Sono elementi molto importanti per la sicurezza dell’auto. Il motivo è molto semplice, ma non tutti lo sanno. Senza questi elementi infatti si accumula lo sporco che, con il passare del tempo, si deposita nella valvola. Nel momento in cui si va poi a gonfiare gli pneumatici, può succedere che lo sporco entri nella carcassa e comporti, con il passare del tempo, una diminuzione della pressione.

Cosa succede se la pressione delle gomme diminuisce:

possono aumentare i consumi di carburante e quindi la spesa;

di carburante e quindi la spesa; un aumento delle emissioni di anidride carbonica;

di anidride carbonica; meno aderenza ad alta velocità, che compromette la sicurezza del veicolo.

Se per caso viaggiate senza tappi delle valvole, c’è un modo per spingere via i residui di sporco accumulati. Basta premere un oggetto solido dolcemente contro la valvola, prima del gonfiaggio della gomma.

Tappi delle valvole delle gomme auto: i materiali

I tappi coprivalvola possono essere realizzati in differenti materiali, forme e colori. Queste ultime due caratteristiche sono puramente estetiche, la scelta dipende dal gusto personale; per quanto riguarda invece il materiale è meglio sapere alcune informazioni utili:

innanzitutto ci sono tappi in metallo e in plastica ;

; quelli di plastica costano meno, ma se si bloccano sono più difficili da svitare con una pinza senza romperli;

quelli in metallo in genere sono in alluminio o ottone. Sono più belli esteticamente e anche più solidi, ma comunque hanno dei difetti. Costano di più di quelli in gomma, oltretutto l’alluminio (rispetto all’ottone) rischia di ossidarsi e di incollarsi alla valvola. Cosa che è ovviamente meglio evitare.

I motivi per cui è meglio controllare i tappi delle valvole delle gomme

Dopo aver descritto che cosa sono i tappi delle valvole, dove si trovano, qual è il loro ruolo e quindi anche perché è importante non viaggiare mai senza, è fondamentale anche sapere quali sono i motivi per cui è bene controllarli.

Si tratta di elementi che, come abbiam visto, sono fondamentali, ancor di più quando si vive fuori città e si praticano spesso delle strade sterrate o che non vengono pulite spesso. La polvere e il fango infatti si possono depositare sulle valvole e entrare poi nella gomma, determinandone la diminuzione della pressione.

Questo non significa che i tappi non si debbano usare sulle strade di città più pulite, è infatti fondamentale averle sempre per questioni di sicurezza, per ridurre al minimo la possibilità che gli pneumatici perdano pressione eccessivamente.

Se non avete dei tappi sulle valvole delle gomme delle vostre auto il nostro consiglio è quello di acquistarli, il loro prezzo è accessibile e, come hai visto, possono essere di fondamentale importanza.

Attenzione: un consiglio utile degli esperti è quello di far sostituire il gambo in caucciù quando il gommista procede con il cambio degli pneumatici. Questi elementi infatti, con il passare del tempo, tendono a subire sempre più la forza centrifuga, che può provocare delle micro-perforazioni e la conseguente perdita di pressione.