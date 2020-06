Tappetini per auto, come scegliere i migliori per le proprie esigenze

Riuscire a mantenere un’auto sempre pulita, soprattutto se la si usa spesso e se si ha famiglia, non è per niente semplice, anzi. Capita spesso infatti di entrarvi con le scarpe sporche o di portare qualcuno che sgranocchia cibo durante il viaggio. Anche fumare in auto è una cattiva abitudine e quindi mantenere ben igienizzato e pulito l’abitacolo a volte è difficile. Una delle scelte che devono essere fatte con la testa però riguarda i tappetini e quali sono i migliori da scegliere.

Nel caso di polvere infatti basta toglierli e sbatterli, pulirli e aspirare la parte sottostante. Se sono molto sporchi invece si può procedere anche con acqua e sapone, per lavarli al meglio. Una volta asciutti, basta riposizionarli per avere un pavimento della vettura igienizzato e lindo, come se fosse nuovo. Scegliere ottimi tappetini comunque aiuta anche a proteggere la moquette presente, in commercio ce ne sono di differenti materiali, prezzi e forme. È importante avere ben presente quello di cui si ha bisogno.

Tappetini dell’auto: le caratteristiche più importanti per la scelta

La cosa di maggiore rilevanza nella scelta dei tappetini è il numero, i set per auto possono essere differenti a seconda del modello, cambiano la forma e il numero, possiamo trovare infatti:

la coppia , utile quando devono essere sostituiti solo quelli dietro, dove salgono i passeggeri;

, utile quando devono essere sostituiti solo quelli dietro, dove salgono i passeggeri; quattro tappetini, il set più comune: ce ne sono due anteriori e due posteriori;

tappetini, il set più comune: ce ne sono due anteriori e due posteriori; cinque tappetini, oltre alle due coppie per l’anteriore e il posteriore, ce n’è uno in più che serve a proteggere il bagagliaio dell’auto.

La scelta ricade poi sui materiali, moquette o gomma. La prima è esteticamente più bella e si abbina meglio ovviamente con la moquette del pavimento dell’auto. È scomoda in caso di neve e fango, perché si impregna e a volte richiede un lavaggio più impegnativo. I migliori tappetini in moquette sono quelli con la base in gomma, che rendono impossibile l’assorbimento di eventuali liquidi, cosa che invece la moquette non assicura e quindi si deteriora più in fretta.

I tappetini in gomma sono meno eleganti da vedere, ma sicuramente durano di più perché più resistenti rispetto a quelli in moquette. Altro vantaggio è che sono più facili da pulire. Esistono anche quelli di tipo universale, da ritagliare in modo che si adattino perfettamente all’interno dell’auto. Per la pulizia basta dell’acqua calda e, al massimo, una goccia di sapone: strofinando con un panno si rimuove ogni traccia di sporco in maniera rapida e semplice.

Tappetini dell’auto: due differenti tipologie

Un’altra cosa da sapere prima di scegliere i tappetini dell’auto è se si desidera avere quelli personalizzati o universali, vediamo le loro caratteristiche differenti: