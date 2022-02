SUV tedesche: l’elenco completo (con i prezzi)

L'elenco completo di tutte le SUV tedesche in commercio: tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche

Le SUV tedesche hanno impiegato poco tempo a conquistare i cuori degli automobilisti italiani, specialmente quelle più costose: lo scorso anno ad esempio la Volkswagen Tiguan e la Mercedes GLE sono state le auto più vendute rispettivamente del “segmento D” e del “segmento E”. Le crossover piccole, compatte, medie e grandi provenienti dalla Germania non si accontentano di offrire praticità ma aggiungono anche stile e immagine. Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le SUV tedesche (con i prezzi): tante proposte Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche e Volkswagen per tutti i gusti e tutte le tasche. Scopriamole insieme. SUV Audi: l’elenco completo (con i prezzi)

Audi Q2 L’Audi Q2 è una piccola SUV disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 29.050 euro. La gamma motori è composta da sette unità turbo: quattro TFSI a benzina (un 1.0 a tre cilindri da 110 CV, un 1.5 da 150 CV e due 2.0 da 190 e 300 CV) e tre 2.0 diesel TDI da 116, 150 e 190 CV.

Audi Q3 La seconda generazione dell’Audi Q3 è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale della Volkswagen Tiguan. Prezzi da 37.300 euro e una gamma motori composta da otto unità turbo: quattro TFSI a benzina (un 1.5 da 150 CV, due 2.0 da 190 e 245 CV e un 2.5 a cinque cilindri in linea da 400 CV), un 1.5 TFSI mild hybrid benzina da 150 CV, un 1.4 TFSI e ibrido plug-in benzina da 245 CV e due 2.0 diesel TDI da 150 e 200 CV.

Audi Q3 Sportback L’Audi Q3 Sportback – variante filante della seconda generazione della SUV compatta tedesca – è una crossover disponibile a trazione anteriore o integrale. Prezzi da 40.550 euro e una gamma motori composta da otto unità turbo: quattro TFSI a benzina (un 1.5 da 150 CV, due 2.0 da 190 e 245 CV e un 2.5 a cinque cilindri in linea da 400 CV), un 1.5 TFSI mild hybrid benzina da 150 CV, un 1.4 TFSI e ibrido plug-in benzina da 245 CV e due 2.0 diesel TDI da 150 e 200 CV.

Audi Q5 La seconda generazione dell’Audi Q5 è una SUV media ibrida disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con la A4 e la A5 Sportback. Prezzi da 53.250 euro e una gamma motori composta da sette unità turbo ibride: un 2.0 TFSI mild hybrid benzina da 265 CV, quattro TDI mild hybrid diesel (due 2.0 da 163 e 204 CV e due 3.0 V6 da 286 e 341 CV) e due 2.0 TFSI e ibridi plug-in benzina da 299 e 367 CV.

Audi Q5 Sportback L’Audi Q5 Sportback – variante filante della seconda serie della SUV media ibrida tedesca – è una crossover disponibile a trazione anteriore o integrale. Prezzi da 56.250 euro e una gamma motori composta da sei unità turbo: un 2.0 TFSI mild hybrid benzina da 265 CV, tre TDI mild hybrid diesel (un 2.0 da 204 CV e due 3.0 V6 da 286 e 341 CV) e due 2.0 TFSI e ibridi plug-in benzina da 299 e 367 CV.

Audi Q7 La seconda generazione dell’Audi Q7 è una grande SUV a trazione integrale offerta a cinque o a sette posti. Pianale condiviso con A8 e Q8, prezzi da 74.200 euro e una gamma motori composta da sei unità turbo: un 4.0 V8 TFSI a benzina da 507 CV, un 3.0 V6 TFSI mild hybrid benzina da 340 CV, due 3.0 V6 TDI mild hybrid diesel da 231 e 286 CV e due 3.0 V6 ibridi plug-in benzina da 381 e 462 CV.

Audi Q8 L’Audi Q8 è una grande SUV a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della A8 e della Q7. Prezzi da 79.350 euro e una gamma motori composta da sette unità turbo: un 4.0 V8 TFSI a benzina da 507 CV, due TFSI mild hybrid benzina (un 3.0 V6 da 340 CV e un 4.0 V8 da 600 CV), due 3.0 V6 mild hybrid diesel TDI da 231 e 286 CV e due 3.0 V6 ibridi plug-in benzina TFSI e da 381 e 462 CV.

Audi e-tron L’Audi e-tron è una grande SUV elettrica a trazione integrale. Prezzi da 85.950 euro, pianale condiviso con A6, A6 allroad e A7 e due varianti di potenza: 408 (due motori) e 503 CV (tre motori).

Audi e-tron Sportback L’Audi e-tron Sportback – variante filante della e-tron – è una grande SUV elettrica a trazione integrale offerta con due (408 CV) o tre motori (503 CV). I prezzi? Da 88.250 euro.

Audi Q4 e-tron L’Audi Q4 e-tron è una SUV compatta elettrica disponibile a trazione posteriore – un motore da 170 o 204 CV – o integrale (due motori da 265 o 299 CV). Prezzi da 46.850 euro e un pianale condiviso con numerosi modelli Cupra (Born), Skoda (Enyaq iV) e Volkswagen (ID.3, ID.4 e ID.5).

Audi Q4 e-tron Sportback L’Audi Q4 e-tron Sportback è la variante filante della SUV compatta elettrica tedesca. La trazione può essere posteriore (un motore da 170 o 204 CV) o integrale (due motori da 299 CV).

SUV BMW: l’elenco completo (con i prezzi)

BMW X1 La seconda generazione della BMW X1 è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale di numerosi altri modelli della Casa bavarese (serie 1, serie 2 Active Tourer e Gran Coupé e X2). Prezzi da 33.600 euro e una gamma motori composta da sei unità turbo: due a benzina (un 1.5 tre cilindri da 136 CV e un 2.0 da 178 CV), un 1.5 tre cilindri ibrido plug-in benzina da 220 CV e tre diesel (un 1.5 da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW X2 La BMW X2 è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con molti altri modelli del marchio tedesco (serie 1, serie 2 Active Tourer e Gran Coupé e X2). Prezzi da 34.750 euro e una gamma motori composta da sette unità turbo: tre a benzina (un 1.5 tre cilindri da 136 CV e due 2.0 da 178 e 306 CV), un 1.5 tre cilindri ibrido plug-in benzina da 220 CV e tre diesel (un 1.5 da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW X3 La terza generazione della BMW X3 è una SUV media disponibile a trazione posteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale di serie 4 Gran Coupé, X4, i4 e iX3. Prezzi da 56.200 euro e una gamma motori composta da dieci unità sovralimentate: un 3.0 biturbo benzina a sei cilindri in linea da 510 CV, tre mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 360 CV), cinque mild hybrid diesel (due 2.0 da 150 e 190 CV e tre 3.0 a sei cilindri in linea da 249, 286 e 340 CV) e un 2.0 ibrido plug-in benzina da 292 CV.

BMW X4 La seconda generazione della BMW X4 è una SUV media a trazione integrale che condivide il pianale con la serie 4 Gran Coupé, la X3, la i4 e la iX3. Prezzi da 114.200 euro e una gamma motori composta da otto unità turbo: un 3.0 a benzina a sei cilindri in linea da 510 CV, tre mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 252 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 360 CV) e quattro mild hybrid diesel (un 2.0 da 190 CV e tre 3.0 a sei cilindri in linea da 249, 286 e 340 CV).

BMW X5 La quarta generazione della BMW X5 è una grande SUV a trazione integrale che condivide il pianale con la serie 5 e la X6. Prezzi da 71.000 euro e una gamma motori composta da otto unità sovralimentate: tre 4.4 V8 biturbo a benzina da 530, 600 e 625 CV, un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 333 CV, due 3.0 mild hybrid diesel a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV, un 3.0 ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 394 CV e un 2.0 diesel da 231 CV.

BMW X6 La terza generazione della BMW X6 è una grande SUV a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della serie 5 e della X5. Prezzi da 83.000 euro e una gamma motori formata da sei unità sovralimentate: tre 4.4 V8 biturbo benzina da 530, 600 e 625 CV, un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 333 CV e due 3.0 mild hybrid diesel a sei cilindri in linea (turbo da 286 CV e biturbo da 340 CV).

BMW X7 La BMW X7 è una grande SUV sette posti a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 100.350 euro. Tre i motori in gamma: un 4.4 V8 biturbo benzina da 530 CV e due 3.0 mild hybrid a sei cilindri in linea (benzina da 333 CV e diesel da 340 CV).

BMW iX3 La BMW iX3 – variante elettrica della terza serie della X3 – è un’ecologica SUV media a trazione posteriore spinta da un motore elettrico da 286 CV. Prezzi da 71.900 euro.

BMW iX La BMW iX è una grande SUV elettrica a trazione integrale offerta in due varianti di potenza: 326 e 523 CV. I prezzi? Da 84.000 euro.

SUV Mercedes: l’elenco completo (con i prezzi)

Mercedes GLA La seconda generazione della Mercedes GLA è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 36.495 euro. La gamma motori è composta da nove unità turbo: cinque a benzina (due 1.3 da 136 e 163 CV e tre 2.0 da 224, 306 e 421 CV), un 1.3 ibrido plug-in benzina da 218 CV e tre 2.0 diesel da 116, 150 e 190 CV.

Mercedes GLB La Mercedes GLB è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 38.080 euro. La gamma motori è composta da sette unità turbo: quattro a benzina (due 1.3 da 136 e 163 CV e due 2.0 da 224 e 306 CV) e tre 2.0 diesel da 116, 150 e 190 CV.

Mercedes GLC La Mercedes GLC è una SUV media a trazione integrale che condivide il pianale con le classe E Coupé e Cabrio. Prezzi da 51.232 euro e una gamma motori formata da dieci unità sovralimentate: due biturbo benzina (un 3.0 V6 da 390 CV e un 4.0 V8 da 510 CV), due 2.0 mild hybrid benzina da 197 e 258 CV, un 2.0 ibrido plug-in benzina da 321 CV, un 2.0 ibrido plug-in diesel da 306 CV e quattro diesel (tre 2.0 da 163, 194 e 245 CV e un 2.9 a sei cilindri in linea da 330 CV).

Mercedes GLC Coupé La Mercedes GLC Coupé – variante filante della SUV media tedesca – è una crossover a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 55.774 euro. La gamma motori è composta da dieci unità sovralimentate: due biturbo benzina (un 3.0 V6 da 390 CV e un 4.0 V8 da 510 CV), due 2.0 mild hybrid benzina da 197 e 258 CV, un 2.0 ibrido plug-in benzina da 321 CV, un 2.0 ibrido plug-in diesel da 306 CV e quattro diesel (tre 2.0 da 163, 194 e 245 CV e un 2.9 a sei cilindri in linea da 330 CV).

Mercedes GLE La seconda generazione della Mercedes GLE è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 74.826 euro. La gamma motori è composta da sei unità sovralimentate: tre mild hybrid benzina (due 3.0 V6 da 367 e 435 CV e un 4.0 V8 biturbo da 612 CV), un 2.0 mild hybrid diesel da 272 CV, un 2.0 ibrido plug-in diesel da 330 CV e un 2.9 diesel a sei cilindri in linea da 330 CV.

Mercedes GLE Coupé La Mercedes GLE Coupé – variante filante della seconda serie della grande SUV della Stella – è una crossover a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 83.122 euro. La gamma motori è composta da cinque unità sovralimentate: due mild hybrid benzina (un 3.0 V6 da 435 CV e un 4.0 V8 da 612 CV), un 2.0 mild hybrid diesel da 272 CV, un 2.0 ibrido plug-in diesel da 330 CV e un 2.9 diesel a sei cilindri in linea da 330 CV.

Mercedes GLS La seconda generazione della Mercedes GLS è una grande SUV sette posti a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 96.870 euro. La gamma motori è composta da cinque unità biturbo: tre 4.0 V8 mild hybrid benzina da 489, 557 e 612 CV e due 2.9 diesel a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV.

Mercedes classe G La seconda generazione della Mercedes classe G è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 117.200 euro. La gamma motori è composta da tre unità sovralimentate: due 4.0 V8 biturbo benzina da 421 e 585 CV e un 2.9 a sei cilindri in linea da 330 CV.

Mercedes EQA La Mercedes EQA è una SUV compatta elettrica disponibile a trazione anteriore (un motore da 190 CV) o integrale (due motori da 228 o 292 CV) in vendita a prezzi che partono da 51.150 euro.

Mercedes EQB La Mercedes EQB è una SUV media elettrica tedesca a trazione integrale spinta da due motori. Prezzi da 58.130 euro e due varianti di potenza: 228 e 292 CV.

Mercedes EQC La Mercedes EQC è una SUV media elettrica a trazione integrale spinta da due motori in grado di generare una potenza totale di 408 CV. I prezzi? Da 75.474 euro.

SUV Opel: l’elenco completo (con i prezzi)

Opel Mokka La seconda generazione della Opel Mokka è una piccola SUV sviluppata sullo stesso pianale della DS 3 Crossback. Prezzi da 23.700 euro e una gamma motori composta da tre unità turbo: due 1.2 tre cilindri a benzina da 101 e 131 CV e un 1.5 diesel da 110 CV.

Opel Crossland La Opel Crossland è una piccola SUV sviluppata sullo stesso pianale della Citroën C3 Aircross. Prezzi da 22.100 euro e una gamma motori composta da cinque unità: tre 1.2 tre cilindri a benzina (un aspirato da 83 CV e due Turbo da 110 e 131 CV) e due 1.5 turbodiesel ECOTEC D da 110 e 120 CV.

Opel Grandland La Opel Grandland è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale dell’Astra. Prezzi da 32.200 euro e una gamma motori composta da quattro unità turbo: un 1.2 tre cilindri a benzina da 131 CV, due 1.6 ibridi plug-in benzina PHEV da 224 e 300 CV e un 1.5 diesel da 131 CV.

Opel Mokka-e La Opel Mokka-e – variante elettrica della piccola SUV tedesca – è una baby crossover a emissioni zero spinta da un motore da 136 CV. I prezzi? Da 36.050 euro.

SUV Porsche: l’elenco completo (con i prezzi)

Porsche Macan La Porsche Macan è una SUV media a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 70.471 euro. La gamma motori è composta da tre unità sovralimentate a benzina: un 2.0 da 265 CV e due 2.9 V6 biturbo da 381 e 441 CV.

Porsche Cayenne La terza generazione della Porsche Cayenne è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 87.340 euro. La gamma motori è composta da sei unità sovralimentate: quattro a benzina (un 2.9 biturbo V6 da 441 CV, un 3.0 V6 da 340 CV e due 4.0 V8 biturbo da 460 e 549 CV) e due ibridi plug-in E-Hybrid (un 3.0 V6 da 462 CV e un 4.0 V8 biturbo da 680 CV).

Porsche Cayenne Coupé La Porsche Cayenne Coupé – variante filante della terza generazione della grande SUV tedesca – è una crossover a quattro posti in vendita a prezzi che partono da 94.538 euro. La gamma motori è composta da sette unità sovralimentate: cinque a benzina (un 2.9 V6 biturbo da 441 CV, un 3.0 V6 da 340 CV e tre 4.0 V8 biturbo da 460, 549 e 640 CV) e due ibridi plug-in E-Hybrid (un 3.0 V6 da 462 CV e un 4.0 V8 biturbo da 680 CV).

SUV Volkswagen: l’elenco completo (con i prezzi)

Volkswagen T-Cross La Volkswagen T-Cross è una piccola SUV che condivide il pianale con la Polo e la Taigo. Prezzi da 23.150 euro e una gamma motori composta da tre unità turbo benzina TSI: due 1.0 tre cilindri da 95 e 110 CV e un 1.5 da 150 CV.

Volkswagen Taigo La Volkswagen Taigo è una piccola SUV sviluppata sullo stesso pianale della Polo e della T-Cross. I prezzi partono da 23.150 euro e la gamma motori è formata da tre unità turbo benzina TSI: due 1.0 tre cilindri da 95 e 110 CV e un 1.5 da 150 CV.

Volkswagen T-Roc La Volkswagen T-Roc è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 26.600 euro. La gamma motori è composta da quattro unità turbo: due TSI a benzina (1.0 tre cilindri da 110 CV e 1.5 da 150 CV) e due 2.0 diesel TDI da 116 e 150 CV.

Volkswagen Tiguan La seconda generazione della Volkswagen Tiguan è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con l’Audi Q3. Prezzi da 33.000 euro e una gamma motori composta da otto unità turbo: quattro TSI a benzina (due 1.5 da 131 e 150 CV e due 2.0 da 190 e 320 CV), un 1.4 ibrido plug-in TSI eHYBRID da 245 CV e tre 2.0 diesel TDI da 122, 150 e 200 CV.

Volkswagen Tiguan Allspace La Volkswagen Tiguan Allspace – variante a passo lungo della seconda generazione della Tiguan sviluppata sullo stesso pianale della Seat Tarraco e della Skoda Kodiaq – è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale. Prezzi da 41.000 euro e una gamma motori formata da tre unità turbo: un 1.5 TSI a benzina da 150 CV e due 2.0 diesel TDI da 150 e 200 CV.

Volkswagen Touareg La terza generazione della Volkswagen Touareg è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 77.500 euro. La gamma motori è composta da cinque unità V6 turbo: un 3.0 TSI a benzina da 340 CV, due 3.0 TSI eHybrid ibridi plug-in benzina da 381 e 462 CV e due 3.0 diesel TDI da 231 e 286 CV.

Volkswagen ID.4 La Volkswagen ID.4 è una SUV compatta elettrica disponibile a trazione posteriore (un motore da 204 CV) o integrale (due propulsori da 299 CV). Pianale condiviso con la ID.3 e la ID.5 e prezzi che partono da 50.750 euro.