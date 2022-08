Le SUV mild hybrid benzina – vetture perfette per chi percorre pochi chilometri e vive in zone soggette a blocchi del traffico – sono molto amate dagli automobilisti italiani: tra le cinque crossover più vendute nel nostro Paese ben quattro sono disponibili in una variante ibrida “leggera”.

I modelli con questa alimentazione montano un motore a benzina abbinato a un modulo elettrico che gestisce le funzioni di motorino d’avviamento e di alternatore. Il tutto per ridurre i consumi.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le SUV mild hybrid benzina in commercio in Italia: tanti modelli per tutti i gusti e tutte le tasche.

SUV mild hybrid benzina: l’elenco completo (con i prezzi)