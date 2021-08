Le SUV medie hanno da tempo rimpiazzato le berline, le station wagon e le monovolume e oggi sono scelte da molte famiglie che hanno bisogno di spazio e versatilità: generalmente si considerano Sport Utility medie quelle più lunghe di quattro metri e mezzo ma più corte di 4,80 metri.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le SUV medie in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

SUV medie: l’elenco completo per marca (con i prezzi)