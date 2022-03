SUV Land Rover: l’elenco completo (con i prezzi)

Di seguito troverete l’ elenco completo di tutte le SUV Land Rover (con i prezzi ): otto proposte per quasi tutte le esigenze.

La gamma delle SUV Land Rover è composta da otto modelli “premium” rivolti a chi vuole un mezzo lussuoso ed elegante in grado di andare ovunque.

La seconda generazione della Land Rover Defender 90 è una SUV compatta a tre porte a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 55.500 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: un 5.0 V8 a benzina con compressore volumetrico da 525 CV e tre 3.0 mild hybrid turbodiesel I6 a sei cilindri in linea da 200, 249 e 300 CV.

La seconda generazione della Land Rover Defender 110 è una SUV media a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 58,700 euro. La gamma motori è composta da sei unità sovralimentate: un 5.0 V8 a benzina con compressore volumetrico da 525 CV, un 3.0 turbo mild hybrid benzina I6 a sei cilindri in linea da 400 CV, tre 3.0 mild hybrid turbodiesel I6 da 200, 249 e 300 CV e un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina Si4 da 404 CV.

La seconda generazione della Land Rover Discovery Sport è una SUV media ibrida a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 53.735 euro. La gamma motori è composta da cinque unità turbo: due 2.0 SI4 mild hybrid benzina da 200 e 290 CV, due 2.0 mild hybrid diesel TD4 da 163 e 204 CV e un 1.5 tre cilindri ibrido plug-in benzina I3 da 309 CV.

La terza generazione della Land Rover Discovery è una grande SUV ibrida (mild hybrid) a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della Range Rover Sport. Prezzi da 66.800 euro e una gamma motori composta da tre 3.0 turbo mild hybrid a sei cilindri in linea: un benzina da 360 CV e due diesel da 249 e 300 CV.

La Land Rover Range Rover Velar è una SUV media a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 62.450 euro. La gamma motori è composta da quattro unità turbo: un 2.0 Si4 a benzina da 250 CV, due mild hybrid diesel (2.0 I4 da 204 CV e 3.0 I6 a sei cilindri in linea da 300 CV e un 2.0 ibrido plug-in benzina I4 da 404 CV.

La seconda generazione della Land Rover Range Rover Sport è una grande SUV a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della Discovery. Prezzi da 75.500 euro e una gamma motori composta da sette unità sovralimentate: due 5.0 V8 S/C a benzina con compressore volumetrico da 525 e 575 CV, un 3.0 turbo mild hybrid benzina I6 a sei cilindri in linea da 400 CV, tre 3.0 mild hybrid turbodiesel I6 a sei cilindri in linea da 249, 300 e 351 CV e un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina Si4 da 404 CV.

Land Rover Range Rover

La quinta generazione della Land Rover Range Rover è una grande SUV a trazione integrale offerta in due varianti di passo e disponibile anche a 7 posti. Prezzi da 139.600 euro e una gamma motori composta da sette unità sovralimentate: un 4.4 V8 biturbo benzina da 530 CV, un 3.0 turbo mild hybrid benzina I6 a sei cilindri in linea da 400 CV, tre 3.0 mild hybrid biturbodiesel I6 da 249, 300 e 351 CV e due 3.0 turbo ibridi plug-in benzina I6 a sei cilindri in linea da 440 e 510 CV.