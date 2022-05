La gamma delle SUV Kia è composta da otto modelli piccoli, compatti e grandi per tutti i gusti e tutte le tasche. La più amata è senza dubbio la Sportage ma non vanno sottovalutate le crossover elettriche come la EV6, prima auto coreana capace di aggiudicarsi (nel 2022) il prestigioso riconoscimento di Auto dell’Anno.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le SUV Kia (con i prezzi): otto proposte per qualsiasi esigenza.

SUV Kia: l’elenco completo (con i prezzi)