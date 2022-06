Jeep è la gallina dalle uova d’oro del gruppo Stellantis: la Casa statunitense – specializzata nella produzione di SUV e fuoristrada – ha contribuito in modo rilevante ai successi del colosso nato dall’accordo tra FCA e PSA e continua a farlo ancora oggi.

Il merito va a una gamma di prodotti (a trazione integrale ma non solo) adatti alle esigenze dell’automobilista moderno: crossover per tutti i gusti in un mercato che vede questa categoria di vetture rappresentare la metà delle immatricolazioni.

Di seguito troverete l’elenco di tutte le SUV Jeep (con i prezzi): cinque proposte votate all’off-road.

SUV Jeep: l’elenco completo (con i prezzi)