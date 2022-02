SUV italiane: l’elenco completo (con i prezzi)

Di seguito troverete l’ elenco completo di tutte le SUV italiane attualmente in commercio nel nostro Paese (con i prezzi ): undici proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Le SUV italiane non sono molte ma coprono tutti i segmenti: ci sono le crossover low-cost firmate DR e Evo, le piccole Sport Utility (la Fiat 500X ) e quelle medie ( Alfa Romeo Stelvio ) e le 4×4 “premium” rivolte a chi vuole il massimo (Lamborghini Urus e Maserati Levante).

DR 4.0

La DR 4.0 è una SUV compatta cinese (la Chery Tiggo 5x riveduta e corretta in Molise in vendita a prezzi che partono da 18.900 euro. Quattro i motori 1.5 in gamma: un aspirato da 116 CV e un Turbo da 154 CV entrambi disponibili a benzina o a GPL.