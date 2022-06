SUV ibride: l’elenco completo (con i prezzi)

Basta dare un’occhiata ai dati delle immatricolazioni (o anche solo guardarsi intorno per strada) per rendersi conto del numero impressionante di SUV ibride in circolazione: stiamo d’altronde parlando di crossover – categoria che incide per oltre il 50% sulle vendite totali in Italia – con la tipologia di alimentazione più apprezzata (con una quota di mercato che sfiora il 40%) dagli automobilisti del nostro Paese.

Le Sport Utility ibride si possono dividere in tre macrocategorie: ci sono le ibride plug-in (a loro volta benzina o diesel), le full hybrid benzina e le mild hybrid (benzina o diesel).

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le SUV ibride in commercio: tante proposte per tutti i gusti, tutte le tasche e tutte le esigenze.

SUV ibride plug-in benzina: il significato e come funzionano