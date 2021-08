Le SUV compatte sono amatissime dalle famiglie che hanno bisogno di spazio e versatilità ma al tempo stesso non vogliono un mezzo troppo ingombrante: si considerano Sport Utility compatte quelle sviluppate su pianali del “segmento C” e/o con lunghezze comprese tra 4,30 e 4,50 ma esistono anche eccezioni a questa regola (modelli leggermente più piccoli o più grandi ma con prezzi in linea con la categoria).

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le SUV compatte in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

SUV compatte: l’elenco completo per marca (con i prezzi)