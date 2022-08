Le SUV a benzina sono vetture interessanti per chi percorre pochi chilometri ma non può rinunciare alla versatilità, a una posizione di seduta rialzata e a un look modaiolo.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le SUV a benzina in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

SUV a benzina: l’elenco completo per marca (con i prezzi)