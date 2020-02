Superbollo auto: supercar e sportive, ecco quanto costano all’anno

Di seguito troverete le cifre da sborsare ogni anno (nei primi cinque anni di vita del mezzo) in tasse per poter possedere le auto più esclusive del listino: sportive, supercar ma non solo. Molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per le elettriche (totale in Lombardia, per i primi 3 anni in Abruzzo e per i primi cinque anni nelle altre regioni) e le ibride: nello stilare questo elenco abbiamo cercato di uniformare a livello nazionale le varie norme tenendo conto – per i modelli a doppia alimentazione – solo dei kW offerti dal motore termico.

Superbollo e auto elettriche

Le auto elettriche attualmente in commercio non sono soggette al pagamento del superbollo: sulle vetture a emissioni zero la voce P2 della carta di circolazione indica infatti la potenza erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti (valore inferiore a 185 kW su tutti i modelli EV in circolazione nel 2020).