Sportelli dell’auto congelati: come si fa a sbloccarli e aprirli senza danni?

Durante l’inverno, quando l’acqua entra tra la guarnizione e il montante oppure penetra nella serratura, le portiere dell’auto si possono ghiacciare (come anche la serratura), rendendo molto difficile l’apertura, a volta praticamente impossibile. Per poter entrate in macchina quindi è necessario sapere come sciogliere il ghiaccio che si è formato. Vediamo alcuni semplici passaggi e strumenti utili.

Come scongelare le maniglie o le guarnizioni delle portiere

La prima cosa da fare è spingere, facendo pressione sullo sportello congelato, con la maggior forza possibile. Così dovrebbero rompersi i cristalli di ghiaccio che si sono formati sulla guarnizione e quindi dovrebbe tornare possibile aprire la portiera.

Se invece si è formato uno strato di ghiaccio spesso, devi spezzarlo per riuscire a staccarlo dalla guarnizione della portiera e dalla maniglia. Puoi usare un raschietto apposito per il ghiaccio oppure qualsiasi oggetto di plastica rigida. Evita in ogni modo strumenti in metallo o altri materiali che possono rovinare la vernice dell’auto o il vetro.

Un’alternativa è provare a versare dell’acqua tiepida sulle guarnizioni in gomma, potrebbe essere necessario ripetere l’operazione più volte, nel caso in cui lo strato di ghiaccio sia molto spesso. Attenzione: non usare mai acqua bollente, lo sbalzo termico potrebbe rompere il finestrino. Se il sigillo in gomma è consumato o deteriorato, cambialo perché questo fenomeno in genere è più frequente con guarnizioni vecchie e danneggiate, che consentono all’acqua di filtrare e congelarsi.

Se non funzionano i metodi descritti sinora, prova a spruzzare un antigelo che trovi in commercio, che scioglie il ghiaccio e oltretutto lubrifica la guarnizione, evitando che in futuro si accumuli ulteriore umidità. Hai un’auto di ultima generazione? Usa il dispositivo che ti permette di avviarla da remoto; il calore del motore può scongelare le portiere dall’interno.

Come scongelare la serratura ghiacciata dell’auto

Può capitare che sia la serratura a essere ghiacciata, potresti spruzzare del lubrificante all’interno della stessa oppure sulla chiave. Usa l’antigelo, l’alcol denaturato o del lubrificante in polvere a base di teflon. Attenzione: non mischiare mai lubrificanti diversi tra loro.

In alternativa, metti un oggetto cilindrico (tipo rotolo di carta) sulla serratura e soffiaci dell’aria calda con la bocca oppure con il phon, se ti trovi nel garage e puoi prenderlo in casa. Se la chiave è al 100% di metallo e non contiene chip allora prova a scaldarla, tenendola con delle pinze o con guanti spessi. Usa un accendino o un fiammifero e inseriscila nella serratura per far sciogliere il ghiaccio.

Portiere dell’auto ghiacciate: come prevenire il fenomeno

Ci sono anche dei metodi che ti consentono di prevenire che le portiere o la serratura si ghiaccino. Innanzitutto sarebbe bene coprire la macchina, soprattutto se si parcheggia all’esterno, non avendo un box auto. Usa un telo apposito. Puoi altrimenti chiudere un sacchetto di plastica nelle portiere, utile soprattutto quando le temperature sono inferiori allo zero: in questo modo montante e sportello non congeleranno, “incollandosi” fra loro.

Si consiglia di usare un emolliente specifico per proteggere le guarnizioni di gomma, ricordati sempre di controllare le istruzioni della Casa auto, perché gli spray al silicone, ad esempio, potrebbe danneggiare alcune tipologie di guarnizioni. Se le parti in gomma delle portiere della tua auto presentano dei tagli o sono danneggiate e usurate, procedi immediatamente con la sostituzione, l’acqua altrimenti filtra e si congela più facilmente.