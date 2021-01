Sorpasso a destra: quando si può fare e quando è vietato?

È capitato a tutti gli automobilisti, almeno una volta, di vedere la scena di una vettura che sorpassa sulla corsia di destra, soprattutto in autostrada. Succede, anche se non dovrebbe, purtroppo; vediamo cosa dice il Codice della Strada sull’argomento e tutto ciò che è necessario sapere.

Sorpasso auto a destra: Codice della Strada

All’articolo 148 del Codice della Strada possiamo leggere: “Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”. Il sorpasso a destra è proibito in autostrada, chi lo effettua rischia una sanzione che va da 81 a 326 euro.

Infatti in questo caso è l’articolo 143 del Codice della Strada che indica che, in presenza di differenti corsie, è obbligatorio circolare sulla corsia libera più a destra. Chi non rispetta la legge viene punito con una multa di 38 euro e con la decurtazione di 4 punti dalla patente. Il sorpasso sulla destra in autostrada non è mai consentito; l’art. 148 in lo descrive comunque in questo modo: “controllo della strada, indicatore di direzione e passaggio rapido a fianco del veicolo davanti, rientrare immediatamente”.

Il superamento invece è possibile anche sulla corsia di destra, ma è importante comprendere la differenza. Se in autostrada un mezzo più lento continua a procedere sulla corsia centrale (comportamento tra l’altro vietato dal Codice della Strada) allora possiamo passarlo a destra, senza superare i limiti di velocità consentiti.

Si può superare un veicolo a destra solo se quest’ultimo non manifesta l’intenzione di spostarsi a destra e se la manovra non prevede il cambio di corsia. Non è chiarissimo però capire per quanto tempo (o per quanti km) bisogna restare nella stessa corsia dopo il superamento, visto che rimettersi in quella centrale in effetti vorrebbe dire aver commesso un sorpasso a destra, evidentemente vietato. Il Codice della Strada comunque ammette il sorpasso anche nella corsia di destra in alcune situazioni particolari.

Sorpasso a destra: quando è possibile per Legge

Troviamo la risposta completa all’articolo 148, comma 7 e 8: “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”. E ancora: “Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati”. Al comma 9 troviamo anche scritto: “Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato”.

Riassumendo, possiamo sorpassare a destra senza il rischio di prendere la multa:

in strade a senso unico, quando l’auto davanti ha intenzione di parcheggiare sul lato sinistro della strada;

se l’auto da sorpassare ha segnalato con le frecce che intende effettuare la svolta a sinistra;

se il tram non circola in una corsia riservata, ma deve assolutamente esserci lo spazio necessario per una manovra in sicurezza.

Attenzione: se il tram è fermo per la salita/discesa dei passeggeri e non c’è un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

Sorpasso a destra: le sanzioni

Quali sono i rischi per chi commette questa infrazione, vediamo le sanzioni previste dal Codice della Strada: