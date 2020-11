Sistemi di sicurezza passiva: che cosa sono e a che cosa servono

Le auto moderne sono dotate di differenti sistemi e dispositivi di sicurezza, che sono stati creato e inseriti sui veicoli di ultima generazione con lo scopo di diminuire sinistri su strada più o meno gravi e di aumentare il controllo del veicolo da parte dell’automobilista in ogni situazione. I dispositivi di sicurezza di un’auto si possono dividere in attivi e passivi, parliamo di quelli passivi, che sono stati creati per ridurre al minimo le conseguenze di incidenti anche gravi.

Dispositivi di sicurezza passiva: di cosa si tratta?

Parliamo di sistemi che, come suggerisce il nome stesso, non svolgono appunto un ruolo attivo nel prevenire i sinistri stradali di ogni genere. Si tratta di dispositivi molto utili perché creati con l’intento di diminuire i danni al guidatore (e a eventuali passeggeri) al minimo, in caso di coinvolgimento in un incidente. I dispositivi di sicurezza passiva entrano in funzione durante il sinistro stesso, a differenza di quelli attivi, e cercano di preservare il più possibile i passeggeri e il conducente, proteggendoli dai danni.

Il compito più importante svolto da questi particolari sistemi che aumentano la sicurezza in auto è senza dubbio quello di assorbire l’energia cinetica che possiedono gli occupanti del mezzo, per evitare che urtino con forte intensità contro le strutture stesse della macchina. Molti di questi sistemi sono ormai diventati obbligatori su tutte le vetture, perché possono davvero fare la differenza sulla gravità dei danni subiti da chi è in auto durante un incidente (diminuiscono anche il tasso di mortalità dei sinistri stradali).

Quali sono i dispositivi di sicurezza passiva più usati e conosciuti?

Elenchiamo i maggiori sistemi di sicurezza passiva in auto: