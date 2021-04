Sistema keyless: come si fa ad aprire un’auto senza la chiave?

Esiste un sistema di ultima generazione (ormai presente sulle nostre auto da qualche anno) che consente di entrare in macchina senza nemmeno usare la chiave. È una novità dei nostri giorni. Una tecnologia applicata all’auto: stiamo parlando del famosissimo sistema keyless, ovvero quella che viene comunemente chiamata chiave intelligente. Vediamo di che cosa si tratta e come funziona, e in che modo ha semplificato la vita di molti automobilisti.

Come funziona il sistema di chiave intelligente keyless

Sappiamo bene che ormai la tecnologia nelle auto di oggi è l’elemento portante. Fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato di avere tutti gli strumenti tecnologici e elettronici di ultima generazione che vediamo oggi sulle macchine, compresi quelli che consentono di restare sempre connessi con il proprio smartphone, di ascoltare la musica, di viaggiare con navigatore GPS, e molto altro ancora. Anche i sistemi di aiuto e assistenza alla guida si sono evoluti e rendono la vita in auto e i viaggi sempre più sicuri, cercando di eliminare i pericoli e molte cause di distrazione che spesso generano sinistri anche gravi.

Una novità molto apprezzata, come tutte quelle elencate sinora, oltre ai noti sensori di parcheggio, è il sistema keyless, la chiave intelligente, che consente di entrare nella propria auto senza usare la chiave, appunto. Sono tanti gli appellativi usati per definire questo sistema, da smart key a advanced key fino a keyless entry, keyless go e genius entry. In ogni caso, il funzionamento è sempre lo stesso: non serve più la chiave per aprire la portiera. Comodissimo, soprattutto quando si hanno le mani occupate con le valigie, o anche le borse della spesa, o un bimbo in braccio.

Il sistema keyless consente di aprire sia il bagagliaio che le portiere dell’auto e la cosa straordinaria è che, nel momento in cui si scende dell’auto, spegne tutto grazie ad un pulsante. In questo modo si può quindi uscire dalla macchina senza cercare la chiave ma semplicemente avendola addosso (in borsa o in tasca ad esempio); le portiere si chiudono senza la chiave, solo toccando la maniglia esterna.

Sistema keyless: come apre le portiere dell’auto?

La chiave intelligente è in grado anche di aprire le portiere dell’auto nel momento in cui rileva la nostra presenza nei paraggi della macchina, può regolare il volume della radio e anticipare l’accensione della spia di riserva del carburante, oltre a molte altre funzioni. Un vero e proprio sistema di gestione intelligente. Le funzioni della smart key ovviamente dipendono dal modello di auto e dal brand, ma potenzialmente sono davvero tante.

Keyless: come avviene l’identificazione?

La chiave intelligente riesce a identificare l’auto grazie a delle antenne e a un generatore di onde radio a bassa frequenza, che si trovano nella chiave stessa. Le onde vengono inviate proprio nel momento in cui il conducente tocca la maniglia della vettura. Le antenne in genere si trovano nelle maniglie stesse e quando la chiave è abbastanza vicina, all’interno dell’auto un ricevitore apposito riconosce il codice identificativo.

Sistema keyless: è sicuro?

Si tratta di un sistema molto sicuro, sono tanti gli automobilisti infatti che temono furti. Il sistema keyless però smette di funzionare quando ci si trova con la chiave a più di 10 cm di distanza dalla carrozzeria dell’auto. Esistono anche delle procedure di sicurezza, come quella che non chiude le portiere se la chiave viene dimenticata nella macchina e così via. Attenzione: tenete presente che comunque, in caso di interferenze o altri inconvenienti, si può usare anche la classica chiave per aprire l’auto.