Tutte le sigle automobilistiche italiane: quante ne conoscete?

Fino a quasi 30 anni fa le sigle automobilistiche italiane (quelle che permettono di scoprire le province di provenienza delle vetture) erano molto più visibili sulle targhe. Nel 1994 sparirono completamente per poi ritornare cinque anni più tardi, molto più piccole, sul lato destro della placca.

Attualmente le sigle automobilistiche italiane (usate anche in ambito postale e fiscale) sono ben 107: quante ne conoscete? Proviamo a scoprirlo insieme attraverso questo elenco completo: una lista che può essere usata anche come quiz per i bambini.

Sigle automobilistiche italiane: l’elenco completo delle targhe delle province

A – B – C – D – E – F – G – H– I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Y – Z

A

AG – Agrigento

Agrigento AL – Alessandria

Alessandria AN – Ancona

Ancona AO – Aosta

Aosta AR – Arezzo

Arezzo AP – Ascoli Piceno

Ascoli Piceno AQ – L’Aquila

L’Aquila AT – Asti

Asti AV – Avellino

B

BA – Bari

Bari BG – Bergamo

Bergamo BI – Biella

Biella BL – Belluno

Belluno BN – Benevento

Benevento BO – Bologna

Bologna BR – Brindisi

Brindisi BS – Brescia

Brescia BT – Barletta-Andria-Trani

Barletta-Andria-Trani BZ – Bolzano

C

CA – Cagliari

Cagliari CB – Campobasso

Campobasso CE – Caserta

Caserta CH – Chieti

Chieti CL – Caltanissetta

Caltanissetta CN – Cuneo

Cuneo CO – Como

Como CR – Cremona

Cremona CS – Cosenza

Cosenza CT – Catania

Catania CZ – Catanzaro

E

EN – Enna

F

FC – Forlì-Cesena

Forlì-Cesena FE – Ferrara

Ferrara FG – Foggia

Foggia FI – Firenze

Firenze FM – Fermo

Fermo FR – Frosinone

G

GE – Genova

Genova GO – Gorizia

Gorizia GR – Grosseto

I

IM – Imperia

Imperia IS – Isernia

K

KR – Crotone

L

LC – Lecco

Lecco LE – Lecce

Lecce LI – Livorno

Livorno LO – Lodi

Lodi LT – Latina

Latina LU – Lucca

M

MB – Monza e Brianza

Monza e Brianza MC – Macerata

Macerata ME – Messina

Messina MI – Milano

Milano MN – Mantova

Mantova MO – Modena

Modena MS – Massa-Carrara

Massa-Carrara MT – Matera

N

NA – Napoli

Napoli NO – Novara

Novara NU – Nuoro

O

OR – Oristano

P

PA – Palermo

Palermo PC – Piacenza

Piacenza PD – Padova

Padova PE – Pescara

Pescara PG – Perugia

Perugia PI – Pisa

Pisa PN – Pordenone

Pordenone PO – Prato

Prato PR – Parma

Parma PT – Pistoia

Pistoia PU – Pesaro e Urbino

Pesaro e Urbino PV – Pavia

Pavia PZ – Potenza

R

RA – Ravenna

Ravenna RC – Reggio Calabria

Reggio Calabria RE – Reggio Emilia

Reggio Emilia RG – Ragusa

Ragusa RI – Rieti

Rieti RN – Rimini

Rimini Roma – Roma

Roma RO – Rovigo

S

SA – Salerno

Salerno SI – Siena

Siena SO – Sondrio

Sondrio SP – La Spezia

La Spezia SR – Siracusa

Siracusa SS – Sassari

Sassari SU – Sud Sardegna

Sud Sardegna SV – Savona

T

TA – Taranto

Taranto TE – Teramo

Teramo TN – Trento

Trento TO – Torino

Torino TP – Trapani

Trapani TR – Terni

Terni TS – Trieste

Trieste TV – Treviso

U

UD – Udine

V