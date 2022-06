Seat, la tecnologia sigla per sigla

Seat è una Casa automobilistica spagnola che beneficia di tutta la tecnologia del Gruppo Volkswagen.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici delle auto del brand iberico.

4Drive

La sigla 4Drive identifica le Seat a trazione integrale.

ACC

L’ACC (acronimo di Adaptive Cruise Control) è il cruise control adattivo.

ACT

Il sistema ACT (acronimo di Active Cylinder Technology) disattiva due cilindri su quattro quando la potenza richiesta non è elevata.

Aircare

La funzione Aircare del climatizzatore automatico Climatronic consente di regolare e filtrare il flusso per garantire un’aria sempre pulita.

Climatronic

Il Climatronic è il climatizzatore automatico Seat.

Coast-to-coast

Coast-to-coast è un fascio luminoso a LED che esalta la sportività.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

DSG

La sigla DSG (acronimo di Direct-Shift Gearbox) identifica il cambio automatico a doppia frizione.

E-Call

L’E-Call è la chiamata di emergenza.

EcoTSI

La sigla EcoTSI identifica alcuni motori Seat 1.0 turbo tre cilindri a benzina.

Emergency Assist 3.0

Emergency Assist 3.0 è un sistema che monitora l’attività del conducente (incluso il movimento del volante e l’uso del pedale) e quando non rileva attività anche dopo gli avvisi acustici e visivi adotta misure di emergenza come l’utilizzo di brevi frenate e leggere sterzate all’interno della corsia, l’accensione delle luci di avvertimento, il mantenimento del veicolo in corsia, il rallentamento della vettura fino all’arresto completo e la chiamata automatica di emergenza.

eTSI

La sigla eTSI identifica i motori turbo mild hybrid benzina Seat.

Exit Assist

In determinate circostanze in cui il conducente non ha abbastanza visibilità, per esempio nelle manovre di uscita da un parcheggio con vetture parcheggiate su ambo i lati, il radar posteriore rileva eventuali veicoli in avvicinamento, avvertendo il conducente della loro presenza e frenando, se necessario, se il conducente non reagisce.

Exit Warning

L’Exit Warning, a vettura ferma, consente di rilevare un oggetto o una persona in avvicinamento nell’angolo cieco grazie al radar posteriore. Il sistema aiuta a evitare possibili incidenti quando si apre la portiera.

Front Assist

Il Front Assist rileva i veicoli che precedono la vettura e vi avvisa con un segnale visivo o acustico.

High beam assist

L’High beam assist evita l’abbagliamento, passando automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti.

Hill Hold Control

L’Hill Hold Control è un sistema di ausilio per la partenza in salita.

Kessy

Il sistema Kessy (acronimo di Keyless Entry, Start and Exit System) riconosce la chiave e permette al veicolo di aprirsi quando si sollecitano le maniglie anteriori o posteriori. Il motore si avvia semplicemente premendo un pulsante.

Lane Assist

Il Lane Assist è l’assistente per il mantenimento della corsia: attraverso una telecamera multifunzionale rileva le linee per tenere il veicolo sempre in carreggiata.

Lane Assist Plus

Il Lane Assist Plus è come il Lane Assist ma offre in più il mantenimento del centro corsia.

MPI

La sigla MPI identifica il motore 1.0 tre cilindri aspirato a benzina della Seat Ibiza.

Parking heater

Il Parking heater è il sistema di riscaldamento da remoto.

Pre-crash assist

Il pre-crash assist stringe le cinture di sicurezza e chiude i finestrini per prepararsi a un incidente in arrivo.

Rollover assist

Il Rollover assist in caso di rotolamento della vettura attiva i dispositivi necessari, come ad esempio la chiamata d’emergenza E-Call.

Seat Connect

Seat Connect permette di gestire alcune funzioni della vettura da remoto.

Seat Drive Profile

Il Seat Drive Profile è un programma di controllo dello stile di guida che consente al conducente di adattare alcuni parametri in base alle proprie preferenze.

Seat Full Link

Seat Full Link è un sistema di connettività.

Seat Virtual Cockpit

Il Seat Virtual Cockpit è un cruscotto digitale evoluto.

Side Assist

Il Side Assist si attiva nel momento in cui un veicolo che procede in un’altra corsia si avvicina ed entra nell’angolo cieco, avvisando il conducente attraverso i LED laterali dello Smart Wraparound, che si illuminano con intensità luminosa media. Se il guidatore dà comunque segno di voler cambiare corsia attivando gli indicatori di direzione o agendo sul volante, i LED iniziano a lampeggiare con la massima intensità luminosa.

TDI

La sigla TDI viene usata su tutti i motori turbodiesel Seat.

TGI

La sigla TGI identifica i motori turbo Seat a metano.

Top View Camera

Il sistema Top View Camera permette al guidatore di monitorare l’area circostante la vettura.

Traffic sign recognition

Il Traffic sign recognition è il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Trailer assist

Il Trailer assist è un sistema di ausilio alla manovra con rimorchio.

Travel Assist

Il Travel Assist (attivo fino a una velocità di 210 km/h) sfrutta le informazioni fornite dall’ACC Predittivo e dal Lane Assist per mantenere attivamente la vettura al centro della corsia e regolarne la velocità in base al flusso del traffico.

TSI

La sigla TSI (acronimo di Turbocharger Stratified Injection) viene usata su molti motori turbo benzina Seat.

XDS

La sigla XDS identifica il differenziale elettronico.