La Seat Arona è una delle piccole SUV più versatili in circolazione: la “baby” crossover spagnola offre un mare di spazio e tanta tecnologia ed è il mezzo ideale per chi cerca un mezzo accessibile e pratico.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Sport Utility iberica.

Seat Arona: la tecnologia sigla per sigla

ACC

L’ACC (acronimo di Adaptive Cruise Control) è il cruise control adattivo.

ACT

Il sistema ACT (acronimo di Active Cylinder Technology) disattiva due cilindri su quattro quando la potenza richiesta non è elevata.

Climatronic

Il Climatronic è il climatizzatore automatico della Seat Arona.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale della Seat Arona.

DSG

La sigla DSG (acronimo di Direct-Shift Gearbox) identifica il cambio automatico a doppia frizione della Seat Arona.

EcoTSI

La sigla EcoTSI identifica il motore 1.0 turbo tre cilindri a benzina della Seat Arona.

High beam assist

L’High beam assist evita l’abbagliamento, passando automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti.

Hill Hold Control

L’Hill Hold Control è un sistema di ausilio per la partenza in salita.

Kessy

Il sistema Kessy (acronimo di Keyless Entry, Start and Exit System) riconosce la chiave e permette al veicolo di aprirsi quando si sollecitano le maniglie anteriori o posteriori. Il motore si avvia semplicemente premendo un pulsante.

Lane Assist

Il Lane Assist è l’assistente per il mantenimento della corsia: attraverso una telecamera multifunzionale rileva le linee per tenere il veicolo sempre in carreggiata.

Lane Assist Plus

Il Lane Assist Plus è come il Lane Assist ma offre in più il mantenimento del centro corsia.

Seat Drive Profile

Il Seat Drive Profile è un programma di controllo dello stile di guida che consente al conducente di adattare alcuni parametri in base alle proprie preferenze.

Seat Full Link

Seat Full Link è un sistema di connettività.

Seat Virtual Cockpit

Il Seat Virtual Cockpit è un cruscotto digitale evoluto.

TGI

La sigla TGI identifica il motore 1.0 turbo tre cilindri a metano della Seat Arona.

TSI

La sigla TSI identifica il motore 1.5 turbo benzina della Seat Arona.

XDS

La sigla XDS identifica il differenziale elettronico.