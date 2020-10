Riconsegna dell’auto noleggiata: a che cosa bisogna fare attenzione

Il noleggio auto è un’opzione molto utile nel caso in cui si voglia andare in vacanza oppure fare qualsiasi altra tipologia di viaggio, lungo o breve che sia, senza portare la propria macchina, perché non se ne ha voglia, non conviene o non è possibile farlo. Si tratta di una scelta molto comoda, il noleggio auto a breve termine infatti può essere utile in differenti casi, è un contratto preso in considerazione da chi ha bisogno di una macchina per un determinato periodo di tempo.

Quando può essere utile il noleggio auto a breve termine

L’opzione del noleggio auto a breve termine può servire per differenti motivi:

un soggetto ha la patente, ma non ha un’auto propria;

Dopo aver scelto una vettura a noleggio a breve termine, una volta terminato il periodo di contratto, la macchina si deve restituire. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Noleggio a breve termine: cosa fare prima di riconsegnare l’auto

Cosa controllare (in genere) prima di consegnare l’auto all’agenzia di noleggio:

il pieno di carburante e le condizioni generali della macchina. Il cliente dovrà pagare il costo del servizio di ripristino di carburante, nel caso in cui dovesse consegnare l’auto ‘a secco’, a seconda di quanto previsto dal contratto. L’auto deve essere riconsegnata nelle stesse identiche condizioni in cui si trovava una volta presa a noleggio e con il pieno di benzina o gasolio (se c’era nel momento della consegna da parte dell’agenzia al cliente);

per quanto riguarda l’orario , solitamente sarebbe bene rispettare quello concordato con l’agenzia. Il contratto di noleggio ha inizio esattamente nel giorno e all’ora in cui il mezzo viene consegnato al cliente e termina esattamente nel momento della riconsegna. Previa autorizzazione ovviamente è possibile prolungare il noleggio , la richiesta deve però essere effettuata almeno 24 ore prima della data stabilita per la restituzione dell’auto. Cosa succede altrimenti? I giorni extra di noleggio non comunicati vengono poi fatturati con la tariffa giornaliera più alta dei listini in vigore (l’autonoleggio ha questa possibilità);

Una volta fatto il controllo generale, è possibile rientrare a casa, pronti per partire per un nuovo viaggio.