Revisione bombole metano auto: cos’è e quanto costa

Le auto a metano si diffondono sempre più, chiaramente è il vantaggio dei bassi consumi a incentivarne l’acquisto da parte degli utenti, una cosa importante da sapere però è che bisogna fare periodicamente la revisione delle bombole. Vediamo in cosa consiste, quando e dove va fatta e i costi.

Auto a metano: quando deve essere effettuata la revisione delle bombole

La prima cosa da fare quando si è in possesso di una vettura a gas è controllare se le bombole sono state omologate secondo la normativa europea R110 ECE/ONU oppure quella nazionale DGM, è importante perché cambiano le tempistiche della revisione. Infatti per le bombole con omologazione DGM, la revisione dell’impianto deve essere effettuata ogni 5 anni, per quelle con omologazione europea invece la prima revisione deve essere fatta al quarto anno e poi ogni due anni, solitamente quando si procede con la revisione della macchina.

Controllando il cartellino GFBM, che viene rilasciato all’installazione di un nuovo impianto, in occasione di ogni collaudo delle bombole, si può sapere il tipo di omologazione. Sul cartellino si trovano infatti tutti i dati quali la capacità, la marca, il numero, la capacità totale e la data di scadenza del collaudo di ogni bombola.

Come si effettua la revisione delle bombole a metano dell’auto

Nel momento in cui si porta l’auto a metano dal meccanico per la revisione, la prima operazione che viene effettuata è la pesatura, in modo da valutare eventuali alleggerimenti che potrebbero avvenire a causa di una corrosione interna alle bombole. Dopo questo primo controllo, si procede con un’ispezione completa interna ed esterna, per poi collaudare usando ultrasuoni e pressione idrostatica a 300 bar. Alla fine di tutti questi interventi, se le bombole superano la revisione, allora vengono punzonate, indicando la data dell’ultima revisione.

Nel caso in cui le bombole di metano dell’auto non dovessero superare la revisione, allora devono essere rottamate e sostituite con bombole nuove, per il cambio non viene addebitato alcun costo all’automobilista. Quando le bombole superano i 20 anni di età allora le norme europee obbligano l’utente alla sostituzione.

Revisione bombole metano auto: quanto costa

La revisione delle bombole di metano della propria auto viene effettuata in uno dei centri specializzati e autorizzati per questa tipologia di intervento, con autorizzazione per Servizi Fondo Bombole Metano. La revisione di queste bombole è gratuita per l’automobilista, infatti il prezzo è incluso in quello del metano al distributore.

L’utente dovrà pagare però i costi di smontaggio, quelli relativi all’installazione delle bombole e delle elettrovalvole e infine anche quelli per il trasporto dall’officina ai depositi di raccolta. Per le auto che devono fare revisione ogni 5 anni, si pagano mediamente 10 euro a bombola, per quelle che invece hanno l’obbligo di revisione biennale, il prezzo varia a seconda dell’auto specifica. I tempi della revisione sono di una settimana circa, il prezzo non include quello delle valvole. Non dimenticate di evitare sempre di viaggiare con le bombole scadute, la sanzione amministrativa in questo caso infatti, come prevede l’articolo 80 del Codice della Strada, è pari a 168 euro. Inoltre, l’automobilista che fa rifornimento senza rispettare la scadenza delle bombole della propria vettura alimentata a metano, rischia anche il ritiro della Carta di Circolazione; per questo motivo e per la vostra e altrui sicurezza, vi raccomandiamo di fare attenzione.