Revisione auto gpl: in cosa consiste, costi e tempistiche

La revisione dell’auto a gpl viene spesso confusa con quella delle bombole, ma non è la stessa cosa; questa deve essere effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni due anni, come qualsiasi altra macchina. Le bombole invece vanno solo sostituite ogni 10 anni e non serve una revisione vera e propria, ma semplicemente è necessario far cambiare le bombole stesse da uno dei professionisti autorizzati. Vediamo quindi quando deve essere effettuata la revisione delle auto a gpl, il suo costo e come controllare le bombole.

Revisione auto gpl, di cosa si tratta

Il meccanico che si occupa della revisione della tua auto ha il compito di controllarne lo stato di salute, qualunque sia la sua tipologia di alimentazione, e di verificare che continuino ad essere rispettate le medesime condizioni presenti al momento dell’omologazione. Le componenti analizzate durante la revisione auto sono:

impianto elettrico;

funzionamento dei freni;

usura degli assi pneumatici e delle sospensioni;

integrità del telaio e dello sterzo;

emissioni di scarico e del rumore regolari.

Una volta terminato il controllo da parte del meccanico, viene rilasciato il certificato di revisione, in cui il personale che ha effettuato le verifiche riporta l’esito dell’esame: se è regolare, allora è tutto a posto, se invece viene segnalato “ripetere”, significa che deve essere sistemata qualche anomalia per poter rifare in un secondo momento la revisione.

Revisione auto gpl, quanto costa

La revisione di un’auto a gpl, come per le altre tipologie di alimentazione, può essere effettuata presso una delle officine autorizzate oppure presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, il costo varia a seconda della scelta:

in Motorizzazione si pagano 45 euro per il bollettino e va presentata la domanda sul modello TT2100 per prenotare la revisione;

per il bollettino e va presentata la domanda sul modello TT2100 per prenotare la revisione; in una delle officine autorizzate il costo è di circa 67 euro, che comprendono 45 euro di revisione, 9.90 euro di Iva e 10.78 euro di diritti.

Revisione delle bombole gpl, di cosa si tratta

Come abbiamo già detto, spesso gli automobilisti confondono la revisione dell’auto gpl con quella specifica delle bombole, ma non si tratta della stessa cosa. La revisione infatti deve essere effettuata ogni due anni per qualsiasi tipologia di vettura, la Legge italiana non prevede una revisione specifica delle bombole gpl installate nell’impianto, obbliga gli utenti a provvedere alla sostituzione ogni 10 anni. L’impianto dell’auto gpl infatti è già collaudato e munito di elettrovalvole che servono a garantire la sicurezza della macchina contro pericolosi ed eventuali incendi o malfunzionamenti di qualsiasi tipo.

Quindi ad esempio se l’auto a gpl con sistema di serie è stata omologata e immatricolata a gennaio 2019, allora la prima revisione deve essere fatta entro gennaio 2023, la seconda a gennaio 2025 e così via ogni due anni.

Per quanto riguarda invece la sostituzione delle bombole gpl, è bene sapere che, una volta cambiate, quelle nuove devono essere nuovamente collaudate. Se si decide di affidarsi alla Motorizzazione Civile, allora è necessario redigere la domanda sul modello apposito, il TT 2119, unendo anche la dichiarazione di installazione a norma rilasciata dal meccanico e la documentazione tecnica relativa all’impianto installato. Se invece è lo stesso Centro autorizzato che sostituisce le bombole a offrire anche il servizio di collaudo, allora chiede semplicemente una leggera maggiorazione sul costo. La sostituzione di norma può variare dai 300 ai 500 euro.