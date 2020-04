RCA auto elettriche: cosa cambia e come risparmiare

Le auto elettriche oggi si diffondo sempre più, grazie alle zero emissioni, molto apprezzate soprattutto per gli spostamenti in città e ovviamente per ridurre l’inquinamento atmosferico. Ci sono però ancora dei limiti da risolvere nel settore, come ad esempio la mancanza di una rete ben diffusa e completa di colonnine di ricarica, ma pian piano anche questo problema sarà superato. Affrontiamo il tema della Rc Auto e vediamo se l’assicurazione per i modelli elettrici costa meno e perché.

Rc Auto elettriche, perché costa meno

L’assicurazione per le auto a zero emissioni costa meno rispetto a quella che viene stipulata per le auto tradizionali. Un’auto elettrica offre un risparmio tra il 5% e il 30% rispetto alle soluzioni tradizionali, alcune compagnie scelgono di incentivare l’acquisto di auto con motorizzazioni ecosostenibili proponendo delle promozioni e premiando quindi chi sceglie auto elettriche (o ibride) con uno sconto fino al 20% sulla RC Auto. Chiaramente però la domanda sorge spontanea, qual è il motivo di questa differenza di prezzi delle polizze? Ci sono alcune ragioni differenti:

i motori tradizionali, quelli a cui siamo abituati e che monta ancora la maggior parte delle nostre auto, alimentati principalmente a benzina e gasolio, oppure a metano e gpl, a causa del combustibile infiammabile che usano per muoversi, rischiano maggiormente di incorrere in incidenti . Le auto elettriche ovviamente eliminano del tutto questo problema, non essendo alimentate da alcuna sostanza infiammabile e quindi pericolosa, ma solo da energia elettrica, ricaricata alla presa di corrente di casa o alle note colonnine di ricarica che troviamo sulle strade;

. Le auto elettriche ovviamente eliminano del tutto questo problema, non essendo alimentate da alcuna sostanza infiammabile e quindi pericolosa, ma solo da energia elettrica, ricaricata alla presa di corrente di casa o alle note colonnine di ricarica che troviamo sulle strade; un altro dato che viene considerato importante da alcuni per la riduzione dei prezzi dell’Rc Auto per le vetture elettriche è il fatto che, avendo meno autonomia, percorrono meno km per ogni viaggio (prima di fermarsi per la ricarica) e quindi il guidatore, anche in questo caso, corre un rischio minore di incorrere in un sinistro stradale. Meno incidenti significa premio assicurativo più basso ;

(prima di fermarsi per la ricarica) e quindi il guidatore, anche in questo caso, corre un rischio minore di incorrere in un sinistro stradale. ; la minore percentuale di incidenti riscontrata tra gli assicurati alla guida di un’auto ecologica può essere inoltre ricondotta al fatto che l’alimentazione elettrica (o ibrida) attira soprattutto guidatori tra i 30 e i 60 anni, in una fascia d’età quindi di guida esperta, che usano la macchina per spostamenti brevi. Questo si traduce in un minore rischio e garantisce quindi un ribasso del prezzo della polizza.

Auto elettriche: sconti, esenzioni e altri vantaggi

Diverse compagnie assicurative oggi sperimentano delle soluzioni ad hoc per le auto elettriche, l’obiettivo è ovviamente quello di riuscire a proporre prezzi più convenienti rispetto ai concorrenti. Nei prossimi anni sicuramente, vista l’espansione dei modelli a zero emissioni, ci saranno nuovi vantaggi e sconti per i possessori di questa tipologia di vetture ecosostenibili.

Vi sono altri punti di forza per i possessori di auto elettriche, gli incentivi di cui possono beneficiare. Un esempio è l’esenzione del bollo auto per i primi 5 anni dal momento dell’immatricolazione. La tassa di possesso si inizia a pagare infatti dal sesto anno in poi e in misura pari al 75%, la situazione non è comune a tutte le Regioni, alcune mantengono l’esenzione del bollo permanente e per la somma intera. Chiaramente uno dei vantaggi maggiori sta nel minor costo per ogni km percorso, visti i prezzi della benzina e del gasolio, l’elettricità è sicuramente sempre più conveniente rispetto al carburante. Ultima cosa da ricordare è che chi acquista auto elettriche o ibride può usufruire degli incentivi previsti dall’Ecobonus 2019-2021.