Rc Auto, le migliori app gratuite per verificare la copertura

https://wheels.iconmagazine.it/info-utili/rc-auto-classe-merito-cosa-consiste-cosa-sapereEsistono delle app gratuite che tutti noi possiamo scaricare sui nostri smartphone moderni e che ci permettono di controllare se un veicolo è coperto da un regolare contratto di assicurazione. Verificare la copertura Rc Auto dal telefono è praticamente il modo più facile e veloce per sapere se la propria auto o quella di un altro soggetto sia appunto in regola con l’assicurazione, che ovviamente in Italia è obbligatoria per circolare. Il controllo non è banale, anzi, può risultare anche molto importante nel caso di un sinistro con un altro veicolo che magari, dopo aver fatto la verifica, si rivela essere sprovvisto della Rc Auto regolare, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Come verificare la copertura Rc Auto: il Portale dell’Automobilista

Il modo più semplice per fare il controllo tramite app su qualsiasi veicolo è collegarsi al Portale dell’Automobilista, il sito è stato realizzato a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contiene una sezione dedicata proprio alla verifica della copertura assicurativa RCA. La banca dati riporta infatti tutti gli aggiornamenti dei veicoli a motore e dei rimorchi immatricolati in Italia. Per fare il controllo su un determinato mezzo proprio o altrui, basta semplicemente selezionare il tipo di veicolo che deve essere analizzato, quindi se si tratta di un’auto, di una moto o altro, e ovviamente è necessario digitare il numero di targa.

Basteranno pochissimi secondi per avere l’informazione che cercate, quindi potrete leggere sul vostro schermo se il veicolo è assicurato oppure no, il nome della compagnia assicurativa con cui si è firmato il contratto RCA e anche la data di scadenza della polizza attiva. Il Portale dell’Automobilista è un sito internet, non un’app per smartphone, ed è ottimizzato per la consultazione su desktop. Nel caso in cui non siate a casa quindi è meglio fare utilizzare un’app per smartphone o altri dispositivi mobili tipo tablet.

Le app per controllare la copertura RC Auto sono tante e gratuite

Negli store dei nostri telefoni cellulari moderni, si trovano moltissime app gratuite che permettono di controllare la copertura assicurativa di ogni veicolo. Riportiamo un elenco di quelle che gli utenti valutano essere le migliori su dispositivi con sistema operativo Android e scaricabili quindi su Google Play Store:

Infotarga;

Controllo Veicoli Free;

Verifica RCA Italia;

Scanner Veicoli;

Targa Scanner;

Targa Easy Veicoli.

Per tutti i possessori di iPhone o iPad e altri dispositivi iOS, ci sono altre le applicazioni che gli utenti utilizzano maggiormente e che reputano migliori, tra queste troviamo:

iTarga,

Veicolo Info Targa;

Altolà;

Targa Scan;

Scanner Veicoli.

Le migliori app per verificare la copertura RC Auto: quali altre funzioni svolgono

Abbiamo visto insieme quindi quali sono le app maggiormente utilizzate per controllare la copertura assicurativa di un’auto o un altro veicolo, sia con sistema operativo Android che con sistema operativo iOS. Alcune di queste svolgono solo la semplice verifica in modo molto rapido e semplice, altre invece, come Scanner Veicoli, che è disponibile per ogni sistema operativo, permettono di fare anche altri controlli, come ad esempio quelli sul pagamento del bollo auto, sulla revisione, sulla presenza di eventuali denunce pendenti o sono in grado di fornire informazioni quali l’ultima voltura, il modello, la data di immatricolazione, il numero di telaio, la tipologia di carburante.