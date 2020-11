Rc Auto, cosa sono le garanzie accessorie e come scegliere le migliori

Nel momento in cui sottoscrive una polizza assicurativa Rc Auto, il contraente può scegliere tra diverse garanzie accessorie: si tratta di polizze facoltative, non necessarie per la circolazione su strada del veicolo, che possono essere aggiunte in modo tale da assicurare la propria persona e il veicolo stesso dai danni che non sono risarciti dalla responsabilità civile di base.

Rc Auto: le garanzie accessorie

Esistono diversi tipi di garanzie accessorie da aggiungere all’assicurazione di base Rc Auto. Tra queste troviamo: la polizza eventi atmosferici, la polizza kasco, l’assicurazione furto e incendio, la polizza cristalli, la polizza assistenza stradale, la polizza infortuni del conducente, la polizza eventi socio-politici e l’assicurazione contro atti vandalici.

Polizze accessorie Rc Auto: furto e incendio

Una delle garanzie accessorie più sottoscritte dagli automobilisti italiani è l’assicurazione furto e incendio. In questo modo il veicolo è assicurato in caso di sottrazione sia parziale che totale, inclusa la manomissione. Non è inclusa, invece, la sottrazione degli oggetti che si trovano nell’abitacolo della vettura, e nemmeno il loro furto specifico, ovvero il caso in cui viene rubato un oggetto all’interno della vettura ma non la vettura stessa.

Il premio e l’indennizzo che l’assicurazione andrebbe a pagare in caso di furto si calcolano in base al valore di mercato dell’automobile nel momento in cui viene assicurata. Il valore viene rinegoziato di anno in anno e può scendere ad ogni rinnovo della polizza.

Nel caso dell’incendio, invece, la polizza tutela il contraente dai danni causati alla propria auto per tutti gli eventi legati al fuoco: scoppi, fulmini, corto circuiti e surriscaldamento del motore. Per il risarcimento si tiene conto del valore di mercato del veicolo al momento dell’incendio.

Assicurazioni accessorie: infortuni al conducente e assistenza stradale

Tra le garanzie accessorie più stipulate c’è senza dubbio anche quella degli infortuni al conducente: copre l’invalidità permanente (o la morte) del solo conducente responsabile del sinistro e si attiva quando il guidatore sale a bordo del mezzo, operando in conseguenza di malore o stato di incoscienza anche per gli infortuni subiti durante la fermata e la ripresa della marcia. L’esito negativo non deve essere determinato da abuso di alcolici e psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene.

L’assistenza stradale garantisce il soccorso in caso di incidente o guasto, evitando così all’assicurato i costi aggiuntivi dell’intervento di un carro attrezzi. Grazie all’assistenza stradale, la vettura viene recuperata e trasportato presso un’autofficina e il servizio è attivo 24 ore su 24.

Le polizze accessorie Rc Auto: tutela legale e kasko

La tutela legale è una delle polizze facoltative più economiche sul mercato: va a coprire tutte quelle spese legali relativi a qualsiasi tipo di controversia. La polizza kasko, invece, di solito è consigliabile a chi possiede un veicolo di elevato valore commerciale, in quanto va a coprire tutti i danni causati da eventi e sinistri derivanti dalla circolazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.

Rc Auto: le altre polizze accessorie

Meno sottoscritte, ma non per questo meno utili, altre assicurazioni accessorie come la polizza eventi socio-politici che copre i danni volontariamente provocati da terzi, in seguito a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici

La polizza cristalli prevede il rimborso del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali della tua auto, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi. Quella degli eventi atmosferici, invece, tutela il veicolo dai danni subiti a causa di intemperie atmosferiche o eventi naturali che potrebbero danneggiarlo, come grandine, trombe d’aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazione, valanghe, slavine e alluvioni.