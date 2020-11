Rc Auto, che cosa sono le assicurazioni di secondo rischio?

Quando si procede ad assicurare un’automobile, il contraente può avvalersi dell’assicurazione di secondo rischio: si tratta di una copertura che viene prestata in presenza di condizioni contrattuali che sono diverse rispetto a quelle previste per il primo rischio, ovvero nel contratto di assicurazione Rc auto e assicurazione moto standard, oppure a fronte di capitali assicurati in eccedenza. Scopriamo insieme come funziona.

Rc Auto: cosa sono le assicurazioni di secondo rischio

L’assicurazione di secondo rischio consiste in una forma di risarcimento complementare per l’automobile: assicura il rimborso solo di quella parte di danno che supera l’indennizzo fissato dal primo assicuratore fino al limite precisato nella polizza. Questa formula assicurativa, dunque, prevede il rimborso di quella parte di danno che supera l’indennizzo massimo fissato dalla prima assicurazione e garantisce a partire dal massimale di quella a primo rischio, fino al limite stabilito dalla polizza. In poche parole, l’assicurazione di secondo rischio è una polizza effettiva a partire dal massimale previsto dalla prima assicurazione fino al massimale del secondo rischio.

Assicurazione secondo rischio: quando la clausola è operativa

Una clausola di secondo rischio, al fine di poter essere ritenuta operativa, deve essere formulata in maniera molto specifica. La polizza non può sussistere se i contratti di assicurazione riguardano rischi differenti: la clausola di secondo rischio, inoltre, comporta che quanto dedotto all’interno del contratto sia un rischio già precedentemente assicurato dalla prima polizza.

Nel caso di un’assicurazione auto, per esempio, una di secondo rischio per coprire furto e incendio può essere sottoscritta dal contraente solo se questo tipo di copertura era già stata garantita da una polizza di primo rischio.

Le garanzie accessorie collegate alle assicurazioni di secondo rischio

Chi decide di stipulare un’assicurazione di secondo rischio ha l’opportunità di collegarla a una garanzia accessoria, come la polizza infortuni conducente o la tutela legale. Bisogna tenere bene a mente che la tutela legale abbinata alla Rc auto consiste in una garanzia facoltativa che va a coprire tutte le spese legali relative a qualsiasi tipo di controversia che dovesse verificarsi.

Nel caso di un sinistro, infatti, la garanzia accessoria della tutela legare consente al contraente di essere assistito gratuitamente da un avvocato, senza pagare i costi relativi a un eventuale processo oppure dovuti per la nomina di un perito. Chi la sottoscrive, inoltre, sarà coperto anche sulle spese causate da liti relative alle riparazioni dei danni di un veicolo e su quelle per eventuale ricorso contro la sospensione della patente.

Le clausole di esclusione possono variare a seconda della compagnia assicurativa: tra le più comuni ci sono quelle relative ai danni provocati dalla guida in stato di ebbrezza o con la patente scaduta e la guida di un mezzo con la revisione scaduta.

Rc Auto: garanzia ulteriore dell’assicurazione di secondo rischio

Nel campo delle polizze assicurative per responsabilità civile, l’assicurazione di secondo rischio rappresenta una garanzia assicurativa ulteriore e va ad aggiungere clausole a copertura del secondo rischio a quella obbligatoria. L’assicurazione di secondo rischio viene attivata dal momento che il limite della polizza base di primo rischio è stato consumato. Sia l’assicurazione auto che moto in cui il limite della prestazione assicurativa è rappresentato dal massimale, può essere integrata da una polizza di secondo rischio che costituisce la copertura prestata in eccedenza all’esposizione massima al rischio della compagnia sancita nel primo contratto. L’assicurazione di secondo rischio può essere sempre abbinata a garanzie accessorie, come la tutela legale attivata sul veicolo, che copre il proprietario, il conducente e le persone trasportate.