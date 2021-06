A quanto ammonta la multa per guida senza casco?

Come ben sappiamo, la legge italiana obbliga tutti coloro che guidano una moto o un ciclomotore a indossare il casco. Chi non rispetta il Codice della Strada in questo caso viene punito con una multa molto salta, sia se è solo il guidatore a non indossare il casco, sia se anche il passeggero non lo porta.

Il motivo è molto semplice, e lo intuiamo senza dover fare chissà quale ragionamento. Ovviamente andare in moto senza casco può essere molto pericoloso per l’incolumità delle persone, in caso di incidenti con altri mezzi o scivolate a terra. Altra cosa importantissima è che il casco sia omologato e non sia mai slacciato sotto il mento.

Vediamo quali sono le sanzioni che rischia chi guida la moto senza casco.

Che cosa dice il Codice della Strada?

L’articolo 171 del Codice della Strada vieta la guida senza casco o con casco non idoneo o non allacciato correttamente. Ci sono però delle eccezioni da considerare, dei soggetti (conducenti e passeggeri) che possono non indossare il casco:

chi guida ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote con carrozzeria chiusa;

chi guida ciclomotori e motocicli a due o tre ruote con cellula di sicurezza a prova di crash o con sistemi di ritenuta e dispositivi in grado di garantire l’uso del mezzo in condizioni di sicurezza.

Altrimenti il caso è sempre obbligatorio, anche per percorrere distanze molto brevi. È fondamentale indossarlo sempre per la propria sicurezza, cadere senza casco aumenta le possibilità di danni anche molto gravi (fino alla morte) ai motociclisti. Nel caso in cui avvengano incidenti, che sul motorino purtroppo sono molto frequenti, ma anche su motociclette potenti, i danni alla salute di chi guida senza casco, come abbiamo detto, possono anche essere irreversibili.

Quali multe rischia chi guida la moto o il motorino senza indossare il casco?

I trasgressori dell’articolo 171 del Codice della Strada, che guidano il loro motoveicolo o ciclomotore senza indossare il casco (mettendo a rischio la propria vita) rischiano una sanzione molto alta. L’importo della multa infatti può andare da un minimo di 80 euro fino a un massimo di 323 euro. Oltretutto, se il conducente porta con sé un passeggero minore senza il casco, allora la multa ricade ovviamente sul conducente stesso.

Non solo multa per chi non rispetta il Codice della Strada, chi guida senza il casco rischia anche il fermo amministrativo del mezzo per un periodo di 60 giorni, che possono anche diventare 90 se viene commessa la stessa violazione almeno due volte nel giro di due anni. Non è finita qui, guidare senza casco comporta anche la sanzione pecuniaria della decurtazione di 5 punti dalla patente se il guidatore è maggiorenne e trasporta un passeggero minorenne senza casco. Se invece un minore guida il motorino o il ciclomotore senza casco, allora è responsabile il genitore per la mancata sorveglianza, e deve pagare la multa presa dal figlio.

La multa, come abbiamo detto in precedenza, la rischia anche chi guida con un casco che non è omologato secondo la normativa nazionale oppure chi porta il casco senza allacciarlo in maniera corretta. Per la legge italiana, chi importa o produce caschi per la vendita sul territorio nazionale e chi li commercializza senza alcuna omologazione, allora rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da un minimo di 841 euro a un massimo di 3.366 euro.