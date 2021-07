Quante persone possono stare in auto in zona bianca?

Dal 28 giugno 2021 quasi tutte le regioni italiane si liberano dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, anche se le raccomandazioni rimangono comunque alte, è bene vivere più liberi e sereni, dopo oltre un anno di restrizioni, ma anche continuare a stare attenti, rispettando le buone regole di igiene e le distanze dovute, soprattutto dove non si porta la mascherina.

Zona bianca Italia: le regole

Come abbiamo detto, nelle regioni in zona bianca non c’è più l’obbligo di tenere indossata la mascherina all’aperto, solo in Campania la limitazione rimane, almeno fino al 31 luglio, e a Norcia (Perugia), fino al 4 luglio.

Non è più in vigore nemmeno il coprifuoco, quindi non ci sono più limitazioni di orario e nemmeno territoriali, si può stare fuori casa dove e quanto si vuole. Anche i bar e i ristoranti possono finalmente stare aperti senza vincoli.

La mascherina continua a dover essere tenuta nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, negli studi professionali, tranne nei casi in cui l’attività è individuale. Se invece l’attività professionale comporta un contatto ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, allora bisogna sempre usare la mascherina e rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio.

Come viaggiare in auto in zona bianca

Secondo quanto dichiarato dal Governo stesso, per viaggiare in auto e altri veicoli bisogna continuare a rispettare le regole imposte per le zone gialle, arancioni e rosse, sia per quanto riguarda i conviventi che i non conviventi, visto che l’abitacolo è ovviamente un ambiente chiuso e oltretutto molto ristretto.

Per fare degli esempi, è bene sapere che se si devono accompagnare il proprio coniuge o i propri figli, non ci sono dei limiti particolari, come già accadeva nelle zone rosse, arancioni e gialle. Nel caso in cui invece viaggiano con noi delle persone non conviventi, allora il Governo prescrive che debbano essere rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea.

Deve quindi essere presente solo il conducente nella fila anteriore di sedili e due passeggeri per ogni fila di sedili posteriori, per questioni di distanza. Tutti hanno l’obbligo di indossare la mascherina. Nel caso in cui invece si trasporta un familiare convivente e persone non conviventi, allora il convivente può sedersi (secondo quanto chiarito dal Governo stesso) sul sedile da parte al guidatore, e dietro invece possono stare i non conviventi, sempre con la mascherina e al massimo due persone per ogni fila.

Altra ipotesi che si può verificare è quella in cui viaggiano nella stessa auto persone non conviventi, ma la vettura stessa è dotata di un separatore fisico (plexiglas) installato tra la fila anteriore e quella posteriore, in questo caso la mascherina non deve essere indossata. Oltretutto i bambini fino a sei anni di età possono non indossare la mascherina in nessun caso.

Attenzione solo ad essere prudenti e agire comunque sempre con cautela, perché i contagi sono diminuiti, non sono spariti del tutto. Quindi la possibilità di ammalarsi oggi purtroppo non è nulla. La questione vaccini non è chiara per tutti, non si ha la sicurezza di essere completamente immuni al contagio, quindi continuate a prestare attenzione e a tenere la mascherina nei luoghi chiusi o troppo affollati (anche se all’aperto). Evitate situazioni di assembramento.