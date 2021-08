In quali casi e come si usa il kit di gonfiaggio per le gomme?

Forse non tutti sanno in che cosa consiste il kit di gonfiaggio per le gomme. Eppure si tratta di uno strumento molto utile, che è sempre bene tenere in auto con sé. È assolutamente necessario oltretutto quando l’auto è sprovvista della ruota di scorta.

Che cos’è il kit di riparazione gomme?

Si tratta di uno strumento che oggi troviamo sempre più spesso sulle auto recenti, in assenza del ruotino o della ruota di scorta, che invece erano elementi inseriti di serie su quasi tutte le vetture di ‘vecchia generazione’. Per ragioni di distribuzione del peso e anche di spazio nel bagagliaio, oggi non troviamo quasi più le ruote di scorta, sostituite da questo comodo kit per la riparazione istantanea degli pneumatici, piccolo e leggero, facile da usare per chiunque.

Il kit è indispensabile, per non restare fermi a bordo strada nel caso in cui una gomma si buchi. Senza la ruota di scorta infatti, diventa assolutamente necessario avere questi strumenti per riparare la foratura e riprendere la marcia.

Come funziona il kit?

È molto semplice da utilizzare anche per i meno esperti e avvezzi a operazioni simili. È comodo e pratico per la maggior parte degli automobilisti, porta con sé il grande vantaggio di evitare operazioni molto pesanti e che potrebbero anche richiedere molto tempo (oltre che essere potenzialmente pericolose, se fatte a bordo strada).

Smontare la gomma bucata e inserire il ruotino infatti non è di certo un intervento complesso, ma nemmeno alla portata di tutti, anche perché bisogna saper alzare il veicolo e stringere con forza la ruota, per evitare di perderla.

Il kit di riparazione gomme è proprio alla portata di tutti, si deve collegare il compressore all’accendisigari e alla valvola della gomma bucata. Una volta effettuata questa prima operazione, la bomboletta inizia a riempire lo pneumatico con la schiuma apposita, che ha una specie di consistenza gommosa, e poi con dell’aria, in modo che il foro sia tappato e venga ripristinata oltretutto la corretta pressione di gonfiaggio.

In una decina di minuti circa è possibile portare a termine l’intera operazione, dopodiché si può tornare alla normale circolazione. Ecco perché è una delle soluzioni più apprezzate oggi in caso di foratura di uno pneumatico, permette di rimediare al problema in pochissimo tempo, tornando subito a guidare.

Chiaramente non esistono solo vantaggi legati all’utilizzo del kit, ma anche degli svantaggi che bisogna considerare. Il primo è legato al tempo di utilizzo, si tratta infatti di una soluzione provvisoria e temporanea, la tenuta non ha delle garanzie certe e quindi bisogna fare molta attenzione durante la guida.

Tutti gli svantaggi del kit di riparazione gomme

Dopo aver indicato i vantaggi, parliamo quindi dei punti di debolezza legati a questo comodo e utile strumento per risolvere i casi di foratura delle gomme. Lo svantaggio principale può essere il seguente: una volta usato il kit di emergenza, è necessario assolutamente fare delle operazioni di controllo presso un gommista, infatti bisogna capire il danno reale sulla gomma e per farlo serve sgonfiare totalmente lo pneumatico, smontarlo e poi ripulire dalla schiuma sia la copertura che il cerchione. Solo dopo questa operazione è possibile capire se la gomma si può riparare o se è da sostituire con una nuova.

La ruota di scorta invece consente di riprendere a circolare senza problemi, è uno pneumatico nuovo. Diverso il discorso per il ruotino, che serve solo per arrivare dal gommista più vicino e farsi sostituire la gomma.