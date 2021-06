Quali sono i documenti necessari per guidare un’auto all’estero?

Per guidare una macchina in un Paese estero, diverso dall’Italia, servono dei documenti appositi. Approfondiamo la questione oggi, soprattutto in vista delle vacanze, durante le quali, molto probabilmente, molti di voi andranno all’estero, grazie ai vaccini anti-Covid e al Green Pass. Vediamo tutto quello che bisogna sapere per non avere problemi fuori dall’Italia, riprendendo le informazioni stesse dell’ACI.

I documenti necessari per guidare l’auto fuori dall’Italia

Tra i documenti che servono, l’ACI indica i seguenti:

il permesso internazionale di guida serve per poter guidare in tutti i Paesi che non siano firmatari delle stesse Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Viene rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del luogo di residenza del richiedente, esibendo la patente di guida in corso di validità. L’elenco degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

serve per poter guidare in tutti i Paesi che non siano firmatari delle stesse Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Viene rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del luogo di residenza del richiedente, esibendo la patente di guida in corso di validità. L’elenco degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la delega a condurre , chi si reca in un Paese estero guidando una vettura non sua e quindi di cui non è proprietario, è consigliabile avere una delega a condurre del proprietario con firma autenticata. L’autentica non può essere effettuata da uno Sportello Telematico dell’Automobilista ex art. 7 L. 248/2006;

, chi si reca in un Paese estero guidando una vettura non sua e quindi di cui non è proprietario, è consigliabile avere una delega a condurre del proprietario con firma autenticata. L’autentica non può essere effettuata da uno Sportello Telematico dell’Automobilista ex art. 7 L. 248/2006; serve inoltre la carta verde , ovvero il certificato di assicurazione internazionale che consente ad ogni mezzo di entrare e di circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione Rc Auto. Le persone che risiedono in Italia possono richiederla al proprio assicuratore di fiducia. Si tratta di un documento non necessario per la circolazione all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e in molti altri. È necessario consultare il portale ucimi.it per sapere in quali Paesi serve la carta verde;

, ovvero il certificato di assicurazione internazionale che consente ad ogni mezzo di entrare e di circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione Rc Auto. Le persone che risiedono in Italia possono richiederla al proprio assicuratore di fiducia. Si tratta di un documento non necessario per la circolazione all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e in molti altri. È necessario consultare il portale ucimi.it per sapere in quali Paesi serve la carta verde; il Carnet de Passages en Douane o CPD è il documento internazionale, obbligatorio in molti Paesi del mondo, che consente di importare in regime di franchigia doganale e per un tempo limitato, veicoli privati e commerciali. È l’ACI stesso, tramite molti Automobile Club Provinciali, a rilasciarlo.

Serve la patente internazionale?

Per poter guidare all’interno di tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea è sufficiente avere la patente italiana; basa anche in tutti gli altri Paesi europei, tranne all’interno della Federazione Russa, e in diversi Paesi extra-europei. Per sapere le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi è necessario controllare quello che viene riportato sul sito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce “Viabilità”.

È vero anche che, per guidare nella maggior parte dei Paesi extra-europei, è richiesto un permesso internazionale di guida che non può essere usato autonomamente, ma che deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità.

Ci sono due modelli differenti di patente internazionale di guida, disciplinati dalle convenzioni internazionali in materia:

il modello “Ginevra 1949”, ha una validità di un anno;

il modello “Vienna 1968”, ha una validità di 3 anni.

Valgono sempre nei limiti della validità della patente nazionale. In alcuni Paesi la validità viene riconosciuta solo alle patenti internazionali conformi al modello “Ginevra 1949”, è anche per questo motivo che è assolutamente necessario consultare il sito Viaggiare Sicuri prima di organizzare un viaggio all’estero.

Permesso internazionale di guida: la richiesta

La domanda deve essere presentata presso gli Uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT) compilando il modello in distribuzione presso gli Uffici stessi. Le modalità per presentare la domanda sono descritte sul sito del MIT.