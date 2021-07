Quali sono le distrazioni più comuni alla guida?

L’automobilista distratto purtroppo, come è chiaro immaginare, è molto pericoloso, sia per la sua sicurezza che per quella di eventuali passeggeri e altri utenti della strada. La maggior parte dei sinistri infatti avviene per colpa di distrazioni alla guida, vediamo insieme quali sono le più comuni.

Le più frequenti distrazioni che causano incidenti stradali

La distrazione assolutamente più comune, se così possiamo definirla, è quella di mettersi al volante dopo aver bevuto una quantità elevata di alcolici oppure dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Pericolose anche la velocità oltre i limiti concessi e la guida aggressiva.

Altro comportamento in cima alle distrazioni alla guida che causano il maggior numero di incidenti è senza alcun dubbio l’utilizzo del telefono da parte del conducente al volante, distratto da chiamate o messaggi o addirittura dai social network.

Come evitare incidenti alla guida

Oltre ai comportamenti sbagliati alla guida descritti sinora, ci sono anche quelli più comuni da tempo, come cercare una determinata stazione radio oppure frugare nella borsa per trovare un fazzoletto o qualsiasi altro oggetto (smartphone compreso).

Anche leggere o scrivere ovviamente distrae, come impostare il navigatore sul touch screen (raccomandiamo sempre di pianificare il percorso prima di partire e non mentre si è alla guida). Chiaramente, ogni comportamento che distoglie lo sguardo dalla strada è rischioso, come discutere con uno dei passeggeri o piangere.

Come allontanare il rischio di incidenti? Sembra banale ma bisogna restare sempre concentrati sulla strada e guidare serenamente, tranquilli. Dei recenti test e ricerche sottolineano quanto sia praticamente nata una nuova generazione di guidatori, soprattutto adolescenti alle prime armi, che sono i più portati a cadere in attività che portano a distrarsi dalla guida. I più giovani commettono molti incidenti a causa delle distrazioni, dalla ‘semplice’ strisciata sul guard rail o su un muro, al sinistro anche molto grave. Spesso, oltre alla distrazione, le altre cause di incidente sono la stanchezza e errori dovuti a inesperienza.

Secondo alcuni recenti studi inoltre, guidare mentre si è particolarmente tristi, arrabbiati, agitati, potrebbe aumentare il rischio di fare un incidente alla guida. Attenzione sempre a rispettare limiti di velocità, perché guidare oltre può aumentare fino a ben 13 volte il rischio di fare un incidente.

Altri atteggiamenti pericolosi alla guida

Ci sono altre distrazioni purtroppo molto comuni che possono causare pericolosi sinistri stradali; tra questi ad esempio truccarsi o specchiarsi mentre si è al volante, pettinarsi, guidare troppo ‘incollati’ al veicolo che ci precede e anche interagire con un bambino seduto dietro. È fondamentale definire quelli che sono i rischi per i guidatori e cercare di mitigarli, prendendo le necessarie contromisure per assicurare la sicurezza degli automobilisti e di tutti coloro che viaggiano su strada.

Sono stati effettuati dei test ovviamente per affermare quello che abbiamo detto sinora. Le auto di chi ha partecipato a questi studi sono state dotate di sensori, telecamere e radar in grado di registrare il comportamento dei guidatori in tempo reale, continuamente, e le loro performance.

Attenzione: la nostra raccomandazione è quella di restare sempre concentrati alla guida, non perdere mai lo sguardo fisso sulla strada, non distrarsi per nessun motivo. Rispettate sempre i limiti di velocità imposti e le distanze di sicurezza dagli altri veicoli, non mettetevi alla guida dopo aver bevuto alcolici o assunto droghe.