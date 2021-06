Quali sono le cose indispensabili da portare per un viaggio in moto?

L’estate è arrivata e gli amanti delle due ruote stanno programmano i loro viaggi in moto. Partire all’avventura è sicuramente una bellissima esperienza, che ti permette di godere della compagnia del gruppo ‘on the road’, di sentire il vento tra i capelli. Ma ovviamente la cosa fondamentale è sapere come preparare i bagagli, caricandosi meno possibile ma portando tutto quello che è indispensabile.

La vacanza in moto è un’esperienza unica e sensazionale, sicuramente non una delle più comode, passare tante ore in sella ovviamente è anche stressante, ma ne vale la pena per chi ama le due ruote. Prima di partire è necessario scegliere la meta finale, quindi il percorso e ogni tappa. E poi? Bisogna assolutamente decidere cosa portare, quello che è strettamente necessario, e come preparare i bagagli.

Non possiamo parlare di valigie e di sicuro non possiamo neanche pensare di portare con noi quello che porteremmo viaggiando in auto o qualsiasi altro mezzo. Il bagaglio di una moto in genere è composto solo dalle due borse laterali, che in media hanno una capacità di circa 30 litri, uno zaino e un bauletto posteriore. Tutto ciò che è superfluo deve essere lasciato a casa, bisogna fare i conti con il proprio (spiccato o meno) spirito di adattamento.

Vacanze in moto: le regole generali

Quali sono i consigli che vogliamo dare a chi decide di partire per un viaggio in moto:

la borsa serbatoio dovrebbe essere riempita con oggetti che possono servire nell’immediato, quello che dobbiamo avere a portata di mano. Quindi per esempio ci possiamo mette i documenti, eventuali mappe, delle bevande o merende, soldi contanti o carte, macchina fotografica, telefono. Nelle borse laterali invece in genere si trovano tutti gli altri oggetti che servono durante la vacanza;

fondamentale anche l'ordine in cui si sistemano i vari oggetti, in base alla forma e al loro peso, è importante infatti tenere basso il baricentro in modo da viaggiare in totale sicurezza. Una cosa da evitare: partire super carichi;

prima di partire non dimenticare di far controllare accuratamente la moto dal meccanico, è utile anche portare con sé un kit di emergenza, che contenga il grasso per la catena, il necessario per eventuali forature, chiavi di scorta, nastro isolante, una lampadina in più e l'olio;

fondamentale l'abbigliamento per viaggiare in moto, serve assolutamente la tuta tecnica, che sia traspirante e apposita per la stagione estiva (si rischia altrimenti di fare la sauna), ma che abbia le giuste protezioni. Assolutamente necessari poi i guanti, il paraschiena, gli indumenti antipioggia, gli stivaletti da moto, una bandana per proteggere collo e viso dal casco, occhiali da sole e assolutamente un buon casco.

Cosa serve per la villeggiatura: lo stretto indispensabile

La raccomandazione è quella di portare solo ciò che viene considerato vitale, non c’è spazio per vizi e capricci in moto. Serve abbigliamento comodo e fresco, il consiglio è quello di immaginare e portare già con s’è un outfit completo per ogni giorno, in modo da non esagerare col vestiario. Il tutto dovrebbe essere infilato in apposite buste traspiranti da viaggio. È bene portare vestiti facilmente ripiegabili e comodi, sicuramente tutto quello che serve per affrontare le calde giornate estive, quindi canotte, magliette e pantaloncini, e un paio di pantaloni lunghi e felpe per eventuali serate più fresche. Un paio di scarpe da tennis e un sandalo o una ciabatta e il gioco è fatto. Per il bagno consigliamo asciugamano e accappatoio in microfibra, un bagnodoccia il deodorante e, per i più esigenti, un mini phon da viaggio. Attenzione: potrebbe essere utile anche una mini borsetta di primo soccorso, che si spera non debba mai servire.