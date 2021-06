Porsche, la tecnologia sigla per sigla

Porsche è un marchio molto attivo nell’ambito della ricerca e dello sviluppo: gli ingegneri della Casa di Zuffenhausen hanno realizzato nel corso degli anni sportive emozionanti ricche di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici presenti sulle auto Porsche.

A

ACC

L’ACC non è altro che il cruise control adattivo.

C

Car Control

La funzione Car Control presente sull’app Porsche Connect consente di controllare in qualsiasi momento importanti informazioni sullo stato della vettura, come la chiusura delle porte e la pressione degli pneumatici.

D

Direct Touch Control

Il Direct Touch Control permette al guidatore di ordinare le funzioni della consolle centrale.

E

E-Control

Il servizio E-Control informa sulle funzioni specifiche della mobilità elettrica come il livello di carica e l’autonomia istantanea.

I

InnoDrive

InnoDrive è un cruise control adattivo evoluto in grado di regolare velocità e posizione del cambio e di pianificarli con un anticipo fino a tre chilometri grazie al supporto dei dati del navigatore.

M

Mobile Charger Connect

Il Mobile Charger Connect è un sistema di ricarica domestica con touchscreen.

Mobile Charger Plus

Il Mobile Charger Plus è un sistema di ricarica domestica.

P

PAA

Il sistema aerodinamico attivo PAA (acronimo di Porsche Active Aerodynamics) è composto da uno spoiler posteriore adattivo che assicura la deportanza adeguata a ogni situazione di guida e da lamelle attive nelle prese d’aria anteriori.

ParkAssistant

Il ParkAssistant identifica i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

PASM

Il PASM (acronimo di Porsche Active Suspension Management) è un sistema elettronico di regolazione degli ammortizzatori.

PCCB

La sigla PCCB (acronimo di Porsche Ceramic Composite Brake) identifica i dischi freno in ceramica forati.

PCM

Il PCM (acronimo di Porsche Communication Management) è il sistema di infotainment della Casa tedesca.

PDCC

La sigla PDCC (acronimo di Porsche Dynamic Chassis Control) identifica un sistema di regolazione del telaio per la stabilizzazione attiva del rollio.

PDCC Sport

Il PDCC Sport è un sistema di stabilizzazione del rollio orientato verso la guida sportiva.

PDLS

Il sistema PDLS (acronimo di Porsche Dynamic Light System) comprende proiettori principali Bi-Xenon con luci diurne a LED. Il tutto impreziosito dalla regolazione dinamica della luce in curva (che orienta i proiettori principali nella curva a seconda dell’angolo di sterzata e della velocità di marcia), dalla regolazione automatica dinamica della profondità di illuminazione, dalla regolazione delle luci in funzione della velocità e dal fascio luminoso variabile in funzione del tempo atmosferico.

PDLS Plus

Il sistema PDLS Plus comprende proiettori principali a LED, abbaglianti dinamici e un sistema di assistenza agli incroci per una migliore illuminazione della zona circostante.

Porsche 4D-Chassis Control

Il Porsche 4D-Chassis Control è un sistema di controllo collegato in rete a livello centrale che analizza la situazione di marcia nelle tre dimensioni (accelerazione longitudinale, trasversale e verticale): da ciò calcola informazioni ottimali sulle condizioni di marcia e le fornisce in maniera unitaria e in tempo reale a tutti i sistemi di assistenza del telaio (che possono agire così in maniera integrata sulla situazione di marcia che si presenta).

Porsche Charging Service

Il Porsche Charging Service consente di accedere alle colonnine di ricarica pubbliche, indipendentemente dal Paese in cui ci si trova e dal fornitore.

Porsche Connect

Porsche Connect è il sistema di connettività della Casa tedesca.

Porsche Electric Sport Sound

Il Porsche Electric Sport Sound è un sistema che rende più emozionante il suono del motore elettrico.

Porsche Home Energy Manager

Il Porsche Home Energy Manager è una centralina intelligente, montata nel quadro elettrico generale, in costante comunicazione con il caricabatteria domestico. La sua funzione è di assicurare che le utenze elettriche domestiche ricevano energia sufficiente mentre la vettura si ricarica in garage.

Porsche Intelligent Range Manager

Il Porsche Intelligent Range Manager permette di impostare i sistemi rilevanti per ridurre al minimo i tempi di viaggio e le soste per la ricarica.

Porsche Offroad Precision

Porsche Offroad Precision è una app che consente di registrare e analizzare le esperienze di guida in fuoristrada.

PRM

Il PRM (acronimo di Porsche Recuperation Management) è il sistema di recupero energia delle auto elettriche del marchio di Zuffenhausen.

PSCB

La sigla PSCB (acronimo di Porsche Surface Coated Brake) identifica i dischi freno in fusione di ghisa grigia rivestiti con carburo di tungsteno.

PSM

Il PSM (acronimo di Porsche Stability Management) è un sistema di regolazione elettronica che stabilizza la vettura in condizioni limite di guida.

PSM Sport

Il PSM Sport è una modalità del PSM caratterizzata da una messa a punto sportiva.

PTM

Il PTM (acronimo di Porsche Traction Management) ripartisce la coppia motrice in maniera attiva e rapida tra l’asse posteriore e quello anteriore.

PTV Plus

Il sistema PTV Plus (acronimo di Porsche Torque Vectoring Plus) agisce con interventi di frenata mirati alle ruote posteriori e si avvale di un differenziale meccanico posteriore autobloccante.

PVTS

Il PVTS (acronimo di Porsche Vehicle Tracking System) è un sistema di rilevamento furti.

S

Sport Chrono

Il pacchetto Sport Chrono incrementa le prestazioni della Porsche con la semplice pressione di un pulsante.

Surround View

Il Surround View offre una visuale ottimale durante le manovre di parcheggio in entrata e in uscita.