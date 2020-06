Pompa del carburante, come funziona e come controllarla

Una delle componenti più importanti del motore della vostra auto è la pompa del carburante, che di fatto è quell’elemento che permette l’alimentazione corretta della vettura. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona e quando è arrivato il momento di cambiarla.

Come funziona la pompa del carburante di un’auto?

È importante sapere come funziona questo elemento così importante per la vostra auto, anche se non siete dei grandi intenditori di motori e di meccanica; in questo modo potete almeno capire come risolvere dei piccoli problemi che si possono verificare.

Partiamo dalle basi, la pompa del carburante si può dividere in due parti distinte:

una sezione idraulica, che rappresenta in effetti la vera e propria pompa, con valvole di aspirazione e per lo scarico;

una parte pneumatica.

Tra le due sezioni viene posizionata una membrana elastica che funziona da elemento pompante e separa appunto le due sezioni di cui si compone la pompa del carburante. Questa membrana oscilla in modo che varia il volume del corpo della pompa e, grazie a questi movimenti, è possibile far defluire il carburante che dal serbatoio viene spinto fino al carburatore dell’auto.

Solitamente la posizione in cui si trova la pompa è all’interno del serbatoio oppure al di sopra di esso, ma in alcune vetture può essere anche incorporata rispetto al serbatoio stesso, trovandosi quindi a fianco della ruota destra posteriore. Alzando i sedili posteriori e svitando le viti di fissaggio si può trovare il serbatoio.

Quali comportamenti provocano problemi o la rottura della pompa del carburante?

Viaggiare spesso con l’auto in riserva è il comportamento sbagliato che più di tutti può andare a provocare danni alla pompa del carburante e addirittura causarne la rottura. In questo caso infatti cosa succede? La pompa si surriscalda parecchio, rovinandosi, andando a distruggere il filtro e quindi creando un danno che sicuramente, per essere sistemato, richiede una spesa non di certo indifferente da sborsare al meccanico. È bene anche non utilizzare mai carburante di scarsa qualità, perché a lungo andare potrebbe portare alla rottura della pompa stessa.

Come facciamo a capire che la pompa del carburante si è rotta?

La pompa del carburante che non funziona a dovere comunica il danneggiamento con alcuni segnali, a cui è bene prestare immediatamente attenzione. Il primo è un forte odore di benzina all’interno dell’abitacolo, che indica la rottura di questo importante elemento. Anche nel caso in cui l’auto faccia fatica a mantenere la velocità o addirittura proceda a strappi, con decelerazioni progressive, il problema potrebbe essere la pompa del carburante. Altro sintomo da interpretare è la difficoltà di avviare l’auto.

Quando è necessario sostituire la pompa del carburante?

La pompa del carburante si deve sostituire in tutti i casi più gravi di malfunzionamento. Potete capire se è necessario cambiare la pompa facendo una piccola prova autonomamente o facendovi aiutare da qualcuno. Basta scollegare il tubo che porta la benzina al carburatore e andare a inserire l’estremità aperta in un contenitore. Potete quindi sedervi alla guida dell’auto e dare un colpo sul pedale dell’acceleratore, la benzina dovrebbe uscire e andare nel recipiente, se questo non succede allora vuol dire che la pompa non funziona e quindi deve essere assolutamente sostituita. Non si tratta di un’operazione complessa, ma è sempre bene far cambiare la pompa ad un meccanico professionista.