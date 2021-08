I pick-up sono i veicoli commerciali più sexy in circolazione ma, a differenza di altri Paesi come ad esempio gli USA, possono essere utilizzati solo da chi lavora per via dell’omologazione autocarro.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutti i pick-up in commercio in Italia (con i prezzi): tanti modelli benzina, GPL e diesel per tutti i gusti e tutte le tasche.

Pick-up: l’elenco completo (con i prezzi)