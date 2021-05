Piccole ibride: l’elenco completo (con i prezzi)

Le piccole ibride sono auto perfette per chi abita in città e ha bisogno di un mezzo in grado di circolare ovunque anche durante i blocchi del traffico. Mezzi completi – adatti ai percorsi urbani ed extraurbani – in grado di offrire consumi contenuti e una praticità superiore rispetto a una citycar.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le piccole ibride in commercio (con i prezzi): nove “segmento B” mild hybrid e full hybrid per tutti i gusti e tutte le tasche.

Piccole ibride: l’elenco completo per marca (con i prezzi)