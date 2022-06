Piccole giapponesi: l’elenco completo (con i prezzi)

Le piccole giapponesi in commercio in Italia non sono molte e, salvo eccezioni come la Toyota Yaris, non sono tra i modelli più venduti della categoria. Eppure le “segmento B” del Sol Levante sono vetture ricche di contenuti moderni (quasi tutte offrono una variante ibrida mild o full) in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi automobilista.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le piccole giapponesi in vendita da noi: modelli, battezzati con nomi storici, molto apprezzati da chi cerca robustezza, sostanza e affidabilità. Scopriamoli insieme.