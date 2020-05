La batteria dell’auto non si scarica solo dopo un lungo inutilizzo della vettura. Bosch ha pubblicato un elenco dei 10 motivi principali che portano all’avaria delle batterie delle vetture: scopriamoli insieme.

Perché la batteria dell’auto si scarica? I 10 motivi principali secondo Bosch

Corto circuito nell’impianto elettrico

Il corto circuito richiede alla batteria un’elevata quantità di corrente che viene convertita in calore.

Impianto di illuminazione dimenticato acceso

Le luci vanno sempre spente alla fine di ogni viaggio.

Riscaldamento ausiliario

La batteria viene scaricata completamente se la ventola del riscaldamento ausiliario sotto tensione non si spegne. Lo stesso succede se l’accumulatore è troppo piccolo.

Generatore difettoso

Un generatore difettoso non carica la batteria e in questo modo l’accumulatore diventa l’unica fonte di energia per la vettura fino a quando non si scarica completamente.

Regolatore di tensione del generatore difettoso

Se il regolatore di tensione del generatore è difettoso la batteria viene scaricata completamente per la poca carica o caricata eccessivamente per la troppa carica.

Errore del dispositivo di controllo

Se i dispositivi di controllo non vengono spenti in seguito allo spegnimento del veicolo continuano a consumare corrente e possono causare la scarica eccessiva della batteria.

Utenze elettriche postmontate

Le utenze elettriche montate successivamente sul veicolo – quelle che di solito si riforniscono di energia attraverso l’accendisigari – scaricano la batteria molto velocemente.

Montaggio della batteria errata

Una batteria difettosa deve essere sempre sostituita con una dello stesso tipo.

Viaggi brevi

Durante i viaggi brevi viene consumata più energia di quella che il generatore può fornire.

Radio, TV, DVD, frigorifero, borsa termica

Gli apparecchi da intrattenimento consumano molta energia e in caso di ricarica non sufficiente possono causare la scarica eccessiva della batteria.